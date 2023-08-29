Ми-8 разбился в Челябинской области, три члена экипажа погибли

В Сосновском районе Челябинской области разбился вертолёт Ми-8.

Об этом передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб. По данным собеседника агентства, вертолёт потерпел крушение в ходе планового полёта у посёлка Прудный.

В момент авиакатастрофы на борту российской крылатой машины находились три члена экипажа, все они погибли. Согласно предварительной информации, причиной авиационной аварии стала техническая неисправность.

Между тем очевидцы случившегося рассказывают, что перед крушением вертолёт сначала закружился на месте и потом резко пошёл вниз. Другие подробности случившегося пока не сообщаются.

Как ранее писал «Эксперт», 12 августа двухместный истребитель Су-30 разбился в Калининградской области. Полёт выполнялся без боекомплекта. Экипаж самолёта погиб.

