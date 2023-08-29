Минобороны РФ рассказало об уничтожении воинского эшелона ВСУ на Донецком направлении

Российские военные уничтожили воинский эшелон с артиллерийскими боеприпасами ВСУ на Донецком направлении.

«Разведывательным подразделением российских вооруженных сил было выявлено прибытие воинского эшелона с артиллерийскими боеприпасами на станцию разгрузки», — говорится в сообщении Министерства обороны РФ.

Отмечается, что координаты цели были оперативно переданы расчету ракетного комплекса наземного базирования, который нанес высокоточный удар.

Уничтожены вагоны с артиллерийскими боеприпасами, около 30 военнослужащих и до 10 единиц техники, уточнили в министерстве.