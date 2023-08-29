Минобороны сообщило о больших потерях украинской армии в зоне СВО

В ходе ежедневного брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о больших потерях украинской армии в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Так, согласно оперативным данным, только за последние сутки на одном лишь Донецком направлении было уничтожено 340 боевиков, 13 автомобилей, 6 боевых бронированных машин, 13 автомобилей и 2 гаубицы (Д-20, «Мста-Б»).

При этом здесь подразделения «Южной» группировки отразили атаку штурмовой группы 59-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Невельского (ДНР), улучшив положение по переднему краю. В районе Дорожного (ДНР) на станции разгрузки ракетным ударом был поражён воинский эшелон с артиллерийскими боеприпасами. А, в районе Дружковки (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 93-й механизированной бригады ВСУ.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» при поддержки армейской авиацией и артиллерии в ходе уничтожили до 100 боевиков, 3 автомобиля, 2 боевые бронированные машины, и 2 гаубицы («Акация» и «Гиацинт-Б»). В районе населённого пункта Новомихайловка (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

На Запорожском направлении подразделения ВС РФ при поддержке авиации и артиллерии отразили 2 атаки 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населённого пункта Вербовое (Запорожская область). Уничтожено до 90 боевиков, 4 автомобиля, 3 артиллерийские системы М777, 2 боевые бронированные машины, 2 гаубицы М119 производства США и орудие «FH-70» производства Великобритании.

На Красно-Лиманском направлении подразделения группировки «Центр» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 3 атаки 12-й бригады специального назначения, а также 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Кременная, Червоная Диброва (ЛНР) и Ямполовка (ДНР). Уничтожено до 80 боевиков, 3 боевые бронированные машины, 2 БМП и 2 пикапа.

На Купянском направлении подразделениями группировки «Западная», огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражены 6 атак 43-й и 115-й механизированных, а также 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка (Харьковская область) и Стельмаховка (ЛНР). Уничтожено до 50 боевиков, 3 автомобиля и 2 боевые бронированные машины.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ поражены живая сила и военная техника ВСУ в 132-х районах. В районе населённого пункта Серебрянка (ДНР) уничтожены 2 командно-наблюдательных пункта подразделений 67-й механизированной бригады ВСУ.

Российские средства ПВО перехватили 2 снаряда РСЗО HIMARS, противокорабельную ракету «Нептун» и 2 противорадиолокационные ракеты HARM, а также уничтожили 27 украинских БПЛА в районах населённых пунктов Шипиловка, Кременная, Софиевка, Житловка, Залиман (ЛНР), Кирилловка, Зайцево (ДНР), Мирное и Нестерянка (Запорожская область).

За всё время СВО ВС РФ уничтожили 466 самолётов, 247 вертолётов, 6 206 БПЛА, 433 ЗРК, 11 555 танков и других боевых бронированных машин, 1 146 боевых машин РСЗО, 6 107 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 12 508 единиц специальной военной автомобильной техники противника.

Как ранее писал «Эксперт», по данным Минобороны российские военные уничтожили воинский эшелон с артиллерийскими боеприпасами ВСУ на Донецком направлении.