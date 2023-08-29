Рост акций «Газпрома» может быть сигналом на разворот рынка

Сегодня торги на рынке акций проходили достаточно спокойно и разнонаправленно по «голубым фишкам».

Лучшими среди высоколиквидных акций стали бумаги «Газпрома», подорожавшие на 1,8%. Они вошли даже в десятку лидеров роста, что бывает очень и очень редко. Фундаментальных причин для их такого сильного роста нет. Цены на газ в Европе сегодня просели почти на 8%, уйдя ниже отметки $400 за тысячу кубов. Европейские газовые хранилища заполнены более чем на 90%, что не сулит подорожания газа до наступления холодов.

Есть мнение, что акции газовой монополии разгоняют перед публикацией финансовой отчетности. Но тех, кто верит в эту бумагу, может ждать разочарование.

Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман, считает, что «нормализация европейских цен на газ, наличие дополнительного НДПИ и продолжающееся падение экспорта, по нашим оценкам, приведет к падению скорректированной чистой прибыли газового гиганта на 85% г/г до 363 млрд руб. Кроме того, на наш взгляд, финансовое положение «Газпрома» делает выплату промежуточных дивидендов маловероятной, что может добавить негатива».

С ним категорически не согласен аналитик «БКС Мир инвестиций» Рональд Смит, который прогнозирует, что основные финансовые показатели «Газпрома» в первом полугодии будут близки к «докризисным уровням» и рекомендует покупать бумагу.

Опытных же трейдеров взлет «Газпрома» всегда пугает. Есть часто срабатывающая примета, что опережающий рынок рост акций газовой монополии говорит об окончании восходящего тренда и развороте рынка вниз.

Каких-либо достоверных объяснений этого явления нет. Возможно, действительно, когда инвесторы еще хотят наполнять портфели, но все высоколиквидные акции выглядят перекупленными, они обращают внимание на «Газпром», который практически всегда отстает от Индекса Мосбиржи.

Поэтому взлет «Газпрома» нередко сигнализирует о том, что практически все идеи уже отыграны, а если нет драйверов роста, то многие игроки будут фиксировать прибыль.

Намного лучше рынка был и «Лукойл», подорожавший на 0,8%. Здесь поводом для покупок послужила сильная отчетность. Так, чистая прибыль эмитента за полугодие в расчете на одну акцию составила 814,62 рубля. Это очень много с учетом того, что сегодня на закрытии торгов одна акция компании стоила около 6700 рублей.

Именно благодаря отличной отчетности акции «Лукойла» на стали корректироваться. Практика же нынешнего сезона отчетности говорит о том, что подавляющее большинство бумаг падают в цене в день публикации результатов.

Как посчитала управляющий эксперт департамента стратегии и проектов развития ПСБ Екатерина Крылова, дивиденды «Лукойла» за полугодие могут составить 570 руб. на акцию. «Второе полугодие ожидается еще лучше, учитывая высокие рублевые цены на Urals. Соответственно, дивиденды за год могут превысить 1000 руб. на акцию, дивдоходность 15%», - полагает она.

Естественно, что под такую дивидендную доходность имеет смысл рисковать и покупать бумагу, что мы и наблюдали сегодня.

Акции «Газпрома» и «Лукойла» имеют большой вес в структуре индекса Мосбиржи, и во многом благодаря их сильной динамике, Индекс сегодня вырос на 0,4%, закрывшись чуть выше 3211 пункта.

Однако пока рано говорить о том, что сопротивление 3200 пунктов пройдено, и рынок готов сформировать новую восходящую волну.

Об умеренно негативных настроениях говорит тот факт, что такие ликвидные и потенциально перспективные бумаги как «Роснефть» и Сбер сегодня подешевели.

Лидером же снижения сегодня стали расписки HeadHunter, упавшие более чем на 7%. До этого они росли 10 дней кряду, подорожав за это время почти на 70%.

Не оказали рынку акций поддержку нефть и рубль, которые сегодня торговались с небольшими изменениями, продолжая консолидацию.

Между тем, рынок обсуждает мнение бывшего главы банка «Открытие» Михаила Задорнова о том, что одной из главных причин падения рубля стали «зависшие» на счетах российских экспортеров нефти индийских рупий, которые слабо конвертируемы. Эту же точку зрения «Эксперту» ранее высказывали несколько валютных трейдеров.

Минэнерго это мнение опровергло, заявив РИА Новости, что «Нефтяные компании возвращают большую часть валютной выручки, местом происхождения которой является Россия, независимо от валюты платежа. Задержки не носят системного характера. Таким образом, заявления о том, что проблемы с конвертацией рупий являются причиной ослабления курса рубля, не отражают реальное положение дел».