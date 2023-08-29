Политолог-востоковед объяснил, почему Москве выгоден визит Эрдогана в Россию

Турция переживает не лучшие времена из-за высокой инфляции в стране, поэтому президенту Реджепу Эрдогану необходимо возобновить зерновую сделку любыми способами. Москве, в свою очередь, выгодно продемонстрировать приезд турецкого лидера.

Об этом в интервью изданию Pravda.Ru заявил политолог, востоковед Аждар Куртов. При этом он напомнил, что Анкара настаивает на визите нашего лидера Владимира Путина в Турцию, чтобы обсудить варианты возобновления Черноморской сделки.

Однако, как подчеркнул политолог, для России, это не только невыгодно, но и опасно, так как визиты сейчас в одну из стран НАТО имеют определённый риск, связанный с безопасностью.

«Территория Турции находится в Причерноморском регионе, в северной части которого проводятся военные действия, – отметил Куртов. –России же выгодна демонстрация в публичной сфере того, что её посещает лидер одной из быстрорастущих стран мира.

Он также обратил внимание на тот факт, что Эрдоган отлично знает условия российской стороны по возобновлению «зерновой сделки», но всё же надеется на встречу с Путины.

«Москва и Анкара сейчас взаимосвязаны, но в отношениях стран всё же есть "холодок". Но предстоящая встреча важна. Кроме вопросов зерновой сделки будут обсуждаться какие-то другие проблемы, а они действительно существуют. И не секрет, что Турция поставляет и оружие стране, с которой Россия ведёт военные действия, да и много других проблем в двухсторонних отношениях», – резюмировал политолог.

Ранее «Эксперт» писал, что Анкара рассчитывает, что переговоры Путина и Эрдогана состоятся в течение сентября. Как заявили в администрации турецкого лидера, обсуждения по дате и месту ведутся дипломатическими каналами, но пока никакой конкретики нет. Между тем, по данным Telegram-канал BRIEF, который ссылается на свой источник сообщает, что визит Эрдогана в Сочи для встречи с Путиным запланирован на 4 сентября.

