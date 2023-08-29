«Полюс» увеличил выпуск золота в январе — июне 2023 года более чем на треть

Крупнейший производитель золота в РФ «Полюс» увеличил выпуск золота в первом полугодии 2023 года на 36%, до 1,448 млн унций, продажи компании поднялись на 24%, до 1,261 млн унций.

Как информирует пресс-служба компании, скорректированная чистая прибыль предприятия по МСФО в январе — июне увеличилась на 33% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до $1,05 млрд; скорректированная EBITDA выросла на 37% и составила $1,687 млрд, выручка прибавила 29%, достигнув показателя в $2,37 млрд.

Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA составила 71% против 66% в аналогичный период годом ранее, отметили в пресс-службе «Полюса». Капитальные затраты компании в I полугодии 2023 года увеличились на 4%, до $400 млн.

Сообщается, что «Полюс» завершил программу обратного выкупа акций по цене 14,2 тыс. руб. за одну ценную бумагу объемом до 40 млн 802 тыс. 741 акций. Компания рассматривает возможность погашения части выкупленных акций в случае, если в среднесрочной перспективе не будут определены конкретные цели для их использования. Отмечается, что завершенная по состоянию на 29 августа программа приобретения акций была профинансирована в основном за счет заемных средств.