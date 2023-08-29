Преимущества услуги заправки картриджей

Периодически перезаправляя картридж, можно неплохо сэкономить. Не случайно заправка картриджей в Москве всегда остается востребованной услугой. Чтобы все прошло успешно, необходимо учитывать особенности каждого бренда и осмотрительно подбирать тонер.

Разновидности

Картриджи различаются в зависимости от происхождения:

Оригинальные, снабженные маркировкой ОЕМ, выпускаются производителем печатной техники.

Совместимые выпускают другие компании, но по разрешению производителя.

Восстановленные – это использованные после чистки и ремонта.

Многоразовые бывают совместимыми, оригинальными, но не имеющими чипа, и поддельными.

Производители не предусматривают повторную заправку оригинальных картриджей, а некоторые даже снабжают их специальным чипом, исключающим такую возможность, но в ряде случаев такое ограничение удается обойти. Восстановленные картриджи подлежат перезаправке. Многоразовые следует покупать осмотрительно, обращая внимание на репутацию продавца, иначе можно получить подделку, качества которой никто не гарантирует.

Виды печати

Конструкция картриджа, как и способ его заправки, определяется типом печати. Существуют такие виды:

матричные;

лазерные;

струйные.

Первый вариант – наиболее древний. Сейчас применяется редко и ограниченно, в частности, так печатают чеки. Конструктивно это кассета, оснащенная красящей лентой. Теоретически он целиком рассматривается как расходник, но можно заменять ленту или заново покрывать ее краской.

Принтеры струйные более распространены. В скорости печати они уступают лазерным, но качество довольно высоко, и цветопередачи отличается высоким качеством. Картриджи представляют контейнеры с чернилами. Перезаправлять их можно два-три раза, лучше делать в течение двух дней после окончания, пока не высохли остатки краски.

Принтеры лазерные – наиболее быстрые и экономичные, но картриджи для них стоят дорого. По конструкции они довольно сложны, но при умелом подходе один картридж способен выдержать 15 перезаправок.

Подбор тонера

При выборе краски учитывают ряд критериев:

вид принтера;

его характеристики;

качество краски.

Струйным требуются чернила жидкие, а лазерным – тонер в виде порошка. Маркировка требуемой краски указывается непосредственно на картридже или в инструкции к принтеру. Гарантировать качество краски может только крупный производитель. Важно, чтобы она поставлялась в заводской герметичной упаковке с указанием производителя и срока годности.

Бренды

Заправка картриджей разных брендов имеет свои особенности:

Струйные картриджей Canon не имеют специальных отверстий, их приходится проделывать самостоятельно, используя медицинскую иглу.

Картиджи Samsung изрядно, их отсеки для отработанной краски следует продувать сжатым воздухом, а лезвия обрабатывать спиртом.

Разбирая картридж Brother, не рекомендуется убирать лезвие, а чистить лучше специальным пылесосом.

Картриджи Xerox не приспособлены для тонера с магнетитом, а некоторые принтеры имеют счетчик, его нельзя отключить вручную, а в целом можно сказать, что для заправки этих картриджей нужны особые инструменты и специальные навыки.

Учитывая особенности техники, можно перезаправлять большинство картриджей.