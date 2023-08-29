Пушилин заявил о резком росте числа погибших мирных жителей из-за кассетных боеприпасов ВСУ

Количество случаев гибели мирного населения в ДНР резко возросло после начала применения украинскими военными кассетных боеприпасов.

Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин, передает ТАСС.

«Кассетные боеприпасы вызывают большую настороженность, гибель и ранения гражданского населения увеличились кратно. Здесь нужно принимать дополнительные меры», — сказал Пушилин.

По словам чиновника, он рассчитывает найти «нестандартный способ» защиты мирных жителей региона. «Возможности такие есть», — отметил он.

В начале июля Вашингтон сообщил о передаче Украине кассетных боеприпасов. Снаряды, которые не бьют в одну точку, а разбрасывают большое количество мелких суббоеприпасов, запрещены в 111 странах мира. США, Украина и Россия не входят в их число.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва оставляет за собой право использовать кассетные боеприпасы в ответ на применение их Киевом. Он также отметил, что в стране имеется достаточный запас таких снарядов, которые до сих пор не использовались, так как в них не было необходимости.