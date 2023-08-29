Российский военный аналитик назвал два сценария дальнейшего развития СВО

Предстоящая осень может стать временем, когда в диалоге между Россией и Западом наступят кардинальные изменения, которые повлияют на ход специальной военной операции (СВО) на Украине.

Об этом в интервью изданию URA.RU рассказал руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов.

При этом он назвал два сценария, которые могут развиваться как параллельно, так и по отдельности друг от друга.

«Один лежит в политической плоскости, – считает эксперт. – Это тот диалог, который ведёт Россия, её партнеры и коллективный Запад, который стоит за украинской стороной. Возможно, осень станет временем для кардинальных внешнеполитических перемен в этом направлении».

Однако, полагает он, есть и военный сценарий, зависящий от событий, которые сейчас разворачиваются на фронте.

По мнению Михайлова, если первый сценарий никак не будет реализован, китайская платформа для переговоров не сработает, предложения, которые предлагал президент Франции, а также ближневосточные партнёры тоже не пройдут и в целом все громкие предложения со стороны влиятельных государств не повлияют на ситуацию, то тогда будет реализовываться дальше военный сценарий, предполагающий накачку Украину вооружениями.

Всё будет зависеть исключительно от того, подчеркнул аналитик, продолжит ли коллективный Запад в тех же объёмах поставлять тяжёлые вооружения, пусковые установки, САУ, танки и боеприпасы.

«Также важно, готов ли Запад поставлять новые типы дальнобойных вооружений и самолёты или это только разговоры и затягивание вопроса? Планирует ли Запад дальнейшее спонсорство Украины или уже сворачивает эту деятельность? Если сворачивает, тогда военный сценарий сам собой закончится поражением Украины», – резюмировал руководитель Бюро военно-политического анализа.

Как писал «Эксперт», ранее военный эксперт, бывший офицер спецназа Анатолий Матвийчук рассказал, когда и чем закончится СВО.