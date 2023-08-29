Рынок акций: за металлургами не заржавеет

В последние пару месяцев аналитики стали более оптимистично смотреть на акции металлургического сектора. Рост спроса на сталь в Китае, улучшение логистики, девальвация рубля, ожидание повышения внутренних цен на стальную продукцию – все это говорило в пользу улучшения финансовой ситуации представителей сектора и, соответственно, покупок их акций. Но реальность оказалась довольно плачевной, о чем говорят отчетности за полугодие.

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Так, выручка «Северстали» в первом полугодии снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 10% до 339,4 млрд руб. Компания объясняет падение продаж снижением средних цен реализации, что лишь частично было компенсировано увеличением доли поставляемой готовой металлопродукции и ростом объема продаж.

Вероятно, компании пришлось импортировать свою продукцию с серьезным дисконтом. Основным покупателем российского металла считается Китай, у которого периодически наблюдается перепроизводство стали.

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EBITDA «Северстали» снизилась на 12% до 118,5 млрд руб., чистая прибыль сократилась на 11% до 105,3 млрд руб. Объем долговой нагрузки вырос на 43% до 147,3 млрд руб. из-за ослабления рубля. Впрочем, объем долга невелик.

Примерно такая же динамика у «Магнитки»: чистая прибыль сократилась на 9% до 51,6 млрд руб., выручка упала на 12,5% до 352,7 млрд руб.

Еще хуже дела у «Мечела», значительная часть продаж которого, отметим, приходится на уголь. В первом полугодии текущего года компания получила чистый убыток в размере 3,5 млрд руб. против 69,4 млрд руб. прибыли годом ранее. Выручка сократилась на 33% до 194,7 млрд руб., EBITDA рухнула почти на 50% до 40 млрд руб.

«Нисходящая динамика финансовых показателей в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в первую очередь связана с тем, что на первую половину прошлого года пришелся пик спроса и роста цен на всю продукцию группы. За год многое поменялось. Цены скорректировались, часть рынков закрылась, спрос также не всегда стабилен», - прокомментировал плачевные результаты возглавляемой им компании генеральный директор «Мечела» Олег Коржов.

Из крупных российских эмитентов «Мечел» продемонстрировал в первом полугодии самые большие убытки. Пока не видно факторов, которые могли бы изменить конъюнктуру для «Мечела».

Неудивительно, что акции «Мечела» входят в тройку аутсайдеров дня: обыкновенные в районе обеда вторника падали на 3,7%, а привилегированные – на 5,3%. Опережающее падение «префов» вызвано тем, что обычно дивиденды по привилегированным акциям выше, чем по обыкновенным.

С учетом полученных результатов, о каких-либо дивидендах за полугодие не стоит даже думать. Есть также сомнения, что компания во втором полугодии сумеет «отбить» данный убыток.

Но все же у «большой тройки» металлургов — «Северстали», ММК, НЛМК дела намного лучше. Несмотря на снижение показателей, у них есть и, скорее всего, будет по итогам года серьезная прибыль, которую можно будет распределить.

Аналитик инвестбанка «Синара» Дмитрий Смолин оценивает дивидендную доходность акций «Северстали» в 2023 года на уровне 13%, «что делает компанию хорошим дивидендным игроком».

Но черные металлурги не делились с акционерами прибылью с начала СВО, так что у них накопился значительный объем денежных средств.

Анализируя акции «Северстали», аналитики БКС в своем обзоре пишут, что «с учетом накопленного кеша на балансе, дивдоходность может составить до 22%». Они рекомендуют покупать акции компании «на фоне сильного внутреннего спроса и возобновления дивидендов в среднесрочной перспективе».

К 17.00 мск. вторника акции «Северстали» и ММК снижались более чем на 2%. Негативная динамика этих двух бумаг утащила вниз на 1,5% и акции НЛМК.

При этом Индекс Мосбиржи подрастал на 0,1%.