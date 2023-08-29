США и Европа перешли на рубль

В июне 2023 года Россия получила рекордную долю выручки в рублях за экспорт в страны Америки и Европы, подсчитали РИА Новости на основе данных ЦБ РФ. Такая же ситуация наблюдается и в «дружественных валютах» — за поставки в Азию и Африку.

В целом, большая часть российского экспорта (40,2%) в июне оплачивалась в рублях, еще 32,5% — в «токсичных валютах», а 27,3% — в «дружественных валютах».

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Так, по итогам июня доля рублевых поступлений за экспорт товаров и услуг в страны Америки выросла за месяц на 8,8 процентного пункта — до 26,2%, что стало максимумом с начала периода публикации данных (начало 2021 года. При этом доля «токсичных» валют — среди них доллар и евро — упала на 9,1 процентного пункта — до 72,2%, а остальных — немного подросла, до 1,5%.

Обновил рекорд рубль и в торговле с европейскими государствами: там его вес в экспорте достиг максимума у отметки 53,9%. Одновременно доля «недружественных» валют в российском экспорте в Европу впервые обвалилась до 40%. На другие валюты приходилось лишь 6,1% расчетов с европейцами.

Наибольшие доли «дружественных валют» (среди них — юань и рупия) в экспортных расчетах России за все время наблюдения были зафиксированы в Азии (34,5% по итогам июня) и в Африке, где показатель взлетел до 43,6% с 14% месяцем ранее. Удельный вес «токсичных» валют в экспорте в азиатские страны в июне подрос до 29,6% с 28,6%, а в африканские государства, напротив, снизился до минимума 14,3% с майских 49,8%.

«Антироссийские санкции, наоборот, сделали нас смелее»

Новый механизм расчетов за экспорт российской продукции в рублях был введен в дополнение к ранее принятым мерам по обеспечению финансовой стабильности России в ответ на введенные антироссийские санкции, напоминает первый заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. И он имеет ряд преимуществ. Во-первых, поясняет эксперт, речь идет об укреплении позиций рубля как расчетной валюты на международной арене. Это усиливает роль рубля в мировой экономике.

Во-вторых, продолжает Владимир Кошелев, это, конечно, снижение валютных рисков для российских экспортеров. При расчетах в рублях они будут застрахованы от возможной блокировки денежных средств из-за ограничений. Ну, и, в-третьих, такая мера позволяет упростить расчеты для покупателей из стран, где затруднен доступ к доллару и евро в связи санкциями. Кроме того, это способствует увеличению спроса на российский экспорт со стороны покупателей, не желающих использовать доллар или евро по политическим соображениям.

Для российских банков, многие из которых находятся под санкциями и отключены от SWIFT, это дает возможность нормально проводить платежи от иностранных импортеров через национальные платежные системы, без опасений, что трансакции заблокируют. Осуществление сделок в рублях также открывает доступ инвесторам из дружественных стран на российский рынок, в том числе если у них будет интерес к замене ушедших западных брендов.

Важно, добавляет Владимир Кошелев, что увеличение доли международных расчетов в рублях оказывает дополнительную серьёзную поддержку финансовой стабильности в самой России, за счет снижения зависимости курса и реального веса рубля от валют недружественных стран.

«Путь к стабильному и крепкому рублю неизбежно идет через снижение его зависимости от валют недружественных стран, в том числе и за счет увеличения доли рублевых расчетов по экспортным контрактам, — прокомментировал “Эксперту” сложившуюся ситуацию губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. — Мы долгие годы по сути боялись запустить этот процесс самостоятельно. Всегда находились скептики, которые нас отговаривали и практически в открытую говорили о том, что доллар и евро — это якобы единственные “настоящие” валюты, а удел рубля — вечно существовать в их кильватере. И это как раз тот случай, когда антироссийские санкции, которые должны были нас ослабить и экономически задавить, наоборот — сделали нас смелее в отстаивании собственных интересов, и в конечном счете сильнее. Уже сейчас очевидно, что увеличение международных расчетов в рублях — это реально, и это реально выгодно, как для нас самих и наших партнеров, так и в целом для глобальной экономики».

Как напоминает глава региона, с некоторыми странами, с таким как например Индия или Китай, Россия уже давно осуществляет взаимную торговлю в национальных валютах, имеет отлаженные механизмы для этого. Этот заранее созданный фундамент очень помог в нынешних обстоятельствах недружественного внешнего давления. Так, только в прошлом году объем внешнеторгового оборота Архангельской области с КНР увеличился почти на 48%. Из Поморья в Китай традиционно экспортируется продукция лесопромышленных и целлюлозно-бумажных предприятий, а также продукция машиностроения.

«Важно продолжать работу по укреплению международной платежной инфраструктуры с возможностью прямых расчетов в рублях и других “дружественных валютах”. Масштабировать и улучшать тот опыт, который ранее уже был нами накоплен», — заключает Александр Цыбульский.

Не стоит останавливаться

Рост доли рубля в экспорте РФ непосредственно связан с административными решениями первом полугодии 2022 года, когда власти распорядились продавать ряд товаров для недружественных стран за рубли, поясняет ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.

Как полагает аналитик, в текущее положение дел весомый вклад вносит восстановление маршрутов поставки и методов оплаты недружественными странами, которые не в состоянии отказаться полностью от российского экспорта.

Между тем, говорит Андрей Кочетков, дальнейший рост доли рубля не кажется очевидным. В торговле с Азией начинает преобладать юань, который в отличие от прочих дружественных валют обладает наибольшей стабильностью и ликвидностью.

Движение в сторону более широкого использования рубля в международных расчётах должно быть еще более целенаправленным и уверенным, полагает эксперт, и как таковое способно принести немало пользы.

Сейчас экспортёры, пользуясь законодательными послаблениями, не торопятся возвращать внешнюю выручку в российскую юрисдикцию. Соответственно, эти средства в большей степени работают на экономики, которые являются целью экспортных поставок. В случае перевода всех внешних контрактов на рубли они будут вынуждены переводить средства обратно в Россию и искать возможности для их эффективного размещения.

При таком положении сами экспортёры будут заинтересованы в снижении волатильности курса и поиске решений замещения импорта оборудования и технологий. При значимой, или 100%, продаже внешней выручки рубль станет не только средством временного размещения и оплаты, но и объектом долгосрочной парковки прибыли предприятий. То есть вместо заморозки средств в недружественных, или дружественных, валютах объектом накопления станут рубли, которые могут направляться на инвестиции в экономику для снижения зависимости от внешних поставок.

«Россия вполне может себе это позволить, так как сальдо торгового баланса страны регулярно остаётся положительным. Более того, перевод экспорта на преимущественные расчёты в рублях снизит санкционные риски, повысит ликвидность внутреннего валютного рынка и обеспечит экономику относительно стабильным курсом, что необходимо в условиях структурной перестройки экономики», — говорит Андрей Кочетков.

В качестве альтернативы выступает лишь китайский юань, но, по сути, это лишь замена токсичных валют на производную от них, но с более низким качеством, считает эксперт. Меж тем альтернативой для любых фиатных валют могли бы стать инструменты на основе золота, которое обладает неоспоримым преимуществом анонимности и положительным математическим ожиданием стоимости.

«Конечно, — добавляет Андрей Кочетков, — при такой методике будет весьма сложно воспользоваться инструментами инфляции и ослабления курса национальной валюты для решения бюджетных и корпоративных задач, но чрезмерное увлечение этими инструментами скорее играет негативную роль для экономики, чем обеспечивает её долговременной устойчивостью. Рост доли рубля во внешней торговле будет способствовать повышению статуса российской валюты и увеличению интереса внешних государственных и коммерческих инвесторов к российской экономике».