На японских заводах Toyota остановились конвейеры

Вторник, 29 августа, неожиданно стал для рабочих 14 японских заводов автомобильного гиганта Toyota Motor Corp. днем отдыха. На автозаводах сейчас разбираются в причинах системного сбоя, который не позволил отправить поставщикам заказы на запчасти и материалы и вынудил остановить конвейеры. Утром работа прекратилась на 12 заводах, а с обеда к ним добавились и два оставшихся. Специалисты разбираются в причинах сбоя, но, как сообщает Reuters, по предварительной официальной версии, кибератака злоумышленников или конкурентов маловероятна.
Остановка работы, естественно, отразилась на акциях Toyota. Утром они ушли в «красную» зону, но после обеда подросли на 0,12% и достигли 2439 иен (16,6 долларов) за акцию. Пока неизвестно, насколько велики убытки компании, но на японские заводы приходится, по расчетам Reuters, почти треть всего производства Toyota. Сбой сейчас, когда домашнее производство начало восстанавливаться после серии сбоев, связанных с нехваткой микрочипов, совсем некстати.
В первой половине года объем производства вырос на 29%. Это, кстати, первый рост за два последних года. В январе-июне 2023 года на японских заводах Toyota собирали приблизительно 13,5 тыс. автомобилей. В эту статистику не вошли автомобили марок Daihatsu и Hino, собранные на дочерних предприятиях компании.
В прошлом году был один похожий, тоже из-за отсутствия запчастей, незапланированный выходной, но тогда работу пришлось остановить из-за кибератаки на одного из поставщиков Toyota.
Японского автогиганта подвело его же ноухау – система планирования материальных запасов «точно в срок», т.е. оперативная поставка запчастей. С одной стороны, она снижает затраты, но, с другой, при сбоях, подобных сегодняшнему, всегда существует риск остановки конвейеров.
Причина сегодняшнего сбоя пока неясна, но японские СМИ писали, что в последние дни ряд компаний и правительственных учреждений получали телефонные звонки с угрозами. В Токио считают, что звонили, скорее всего, из Китая. По официальной версии, угрозы вероятнее всего связаны с начавшимся на прошлой неделе сбросом в Тихий океан воды с атомной электростанции «Фукусима-1». Японские власти утверждают, что вода, которой охлаждали реакторы, очищена от трития, радиоактивного изотопа водорода, и безопасна для морской фауны. Токио привел результаты проверки воды в районе Фукусимы, согласно содержание трития в морской воде действительно не превышает норму.
Тем не менее, версия «мести» за сброс радиоактивной воды представляется вполне правдоподобной. Автозаводы Toyota, по крайней мере, теоретически могли остановить возмущенные китайские хакеры. Хотя с таким же успехом, это вполне могли быть и хакеры из Южной Кореи. Пекин и Сеул не только заявили протесты Токио по сбросу воды с АЭС, но и запретили ввоз сельхозпродуктов и, в первую очередь, конечно, морепродуктов из префектур, находящихся по соседству с Фукусимой.