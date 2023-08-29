На японских заводах Toyota остановились конвейеры

Вторник, 29 августа, неожиданно стал для рабочих 14 японских заводов автомобильного гиганта Toyota Motor Corp. днем отдыха. На автозаводах сейчас разбираются в причинах системного сбоя, который не позволил отправить поставщикам заказы на запчасти и материалы и вынудил остановить конвейеры. Утром работа прекратилась на 12 заводах, а с обеда к ним добавились и два оставшихся. Специалисты разбираются в причинах сбоя, но, как сообщает Reuters, по предварительной официальной версии, кибератака злоумышленников или конкурентов маловероятна.

Остановка работы, естественно, отразилась на акциях Toyota. Утром они ушли в «красную» зону, но после обеда подросли на 0,12% и достигли 2439 иен (16,6 долларов) за акцию. Пока неизвестно, насколько велики убытки компании, но на японские заводы приходится, по расчетам Reuters, почти треть всего производства Toyota. Сбой сейчас, когда домашнее производство начало восстанавливаться после серии сбоев, связанных с нехваткой микрочипов, совсем некстати.