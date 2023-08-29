В Сбере ожидают, что сумма выданных в августе ипотечных кредитов станет рекордной

Сбер по итогам текущего месяца рассчитывает выдать 144,5 тыс. ипотечных кредитов на рекордную сумму в 503 млрд руб.

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Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации. Уточняется, что в июле банк выдал ипотеку на 386 млрд руб. Таким образом, в августе объем выдач может вырасти на 30%.

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«Мы прогнозируем, что объем выдач ипотечных кредитов в августе по сравнению с июлем вырастет на 30%. Всего за восемь месяцев этого года, по данным "Домклик", Сбер выдаст более 818 тыс. жилищных кредитов на 2,7 трлн рублей — в объемах выдач это почти на 6% больше, чем за весь прошлый год», — заявил директор дивизиона «Домклик» Сбера Алексей Лейпи.

В банке ожидают, что больше всего ипотеки как по базовым, так и по льготным программам будет выдано в Подмосковье (56,5 млрд руб.), Москве (56,1 млрд), Санкт-Петербурге (32,6 млрд), а также Краснодарском крае и Тюменской области (29,6 млрд и 23,6 млрд соответственно).