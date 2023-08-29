В Кремле оценили первый полёт импортозамещённого SJ-100

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков на брифинге с журналистами высоко оценил первый полёт российского самолета SJ-100 с замещёнными импортными компонентами.

По словам представителя Кремля, полёт оказался успешным, передаёт РИА Новости.

«Это действительно большой успех, так как в весьма и весьма сжатые сроки происходит освоение новых технологий, производство новых деталей и узлов этой машины», – заявил он.

Как отметил пресс-секретарь российского лидера, теперь самолёт предстоит оснастить отечественными двигателями, что, как заверил Песков, тоже «скоро состоится».

Ранее «Эксперт» писал, что в Комсомольске-на-Амуре состоялся первый полёт импортозамещенного российского ближнемагистрального самолёта SJ-100.

По данным пресс-службы ОАК (входит в госкорпорацию «Ростех»), в ходе испытаний была подтверждена стабильная работа всех отечественных систем, управляемость и устойчивость самолёта в воздухе. Продолжительность полёта составила 54 минуты, он проходил на высотах до 3 000 метров и скоростях до 343 км в час.

