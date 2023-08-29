В Кремле заверили, что содержащая «лунный элемент» космическая программа РФ будет продолжаться

Необходимо проанализировать причины аварии с аппаратом «Луна-25» и устранить их, сама ситуация не является поводом для отчаяния.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

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«Безусловно, вся страна следила за этой лунной миссией космической. Мы знаем с вами, что путь к звездам лежит через тернии, поэтому ничего в этом нет страшного, главное продолжать российскую космическую программу, уникальную российскую космическую программу, которая содержит и лунный элемент», — сказал Песков.

Он заверил, что все связанные с космической программой «достаточно амбициозные» планы будут реализовываться дальше. «Главное не останавливаться», — подчеркнул представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента указал на то, что освоение космического пространства и реализация сложных космических программ не бывает без сбоев. «И это не повод для того, чтобы отчаиваться, для того, чтобы "рвать не себе волосы", это лишний повод для того, чтобы проанализировать причины и устранить их на следующий раз», — сказал Дмитрий Песков.

Посадка на Южном полюсе естественного спутника Земли межпланетной станции «Луна-25» должна была состояться 21 августа, однако аппарат разбился, столкнувшись с лунной поверхностью. Как сообщил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, основной причиной аварии стал сбой при отключении двигателя. В госкорпорации заявили, что изучают возможность повторения миссии в 2025-2026 годах.