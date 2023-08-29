В Москве на торгах реализовали  более 6 тыс. объектов в январе-июне

В первом полугодии 2023 года объем реализованных на торгах объектов недвижимости вырос на треть по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и превысил 6 тыс. зданий, помещений, участков и машино-мест. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Большим спросом пользовались машино-места на городских паркингах: жители столицы приобрели более 5 тысяч таких объектов. Популярны и коммерческие объекты: с января по июнь инвесторы и предприниматели приобрели и арендовали через торги около 800 нежилых помещений и зданий, добавил заммэра.

Пользовались спросом и земельные участки: их приобрели в количестве 44 объектов площадью более семи гектаров. Большая часть - 37 лотов - была приобретена под индивидуальное жилищное строительство. Семь объектов купили для коммерческого использования: строительства магазинов, домов быта, кафе и ресторанов и других важных для развития инфраструктуры объектов. На них построят. около 43 тыс. кв. метров коммерческих площадей и свыше 19 тыс. кв. метров частной жилой недвижимости.

Помимо этого, в первом полугодии реализовали 118 нестационарных торговых объектов, где откроют кафе, пункты проката спортинвентаря, продовольственные и сувенирные магазины. Также на площадках можно разместить киоски, торговые автоматы, тележки с мороженым и напитками, бахчевые развалы и елочные базары.

По словам руководителя столичного департамента по конкурентной политике Ивана Щербакова, участники аукционов активнее всего боролись за земельные участки, конкурс на который составил 1 к 10. Конкуренция на нежилые помещения составила семь претендентов на объект, на торгах по аренде – шесть, за парковочные места - по четыре человека, за право размещения нестационарных торговых объектов – три участника.

Москва – город, развивающий предпринимательство. Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной предлагаемых объектов выступает Инвестиционный портал Москвы. В разделе «Имущество от города» публикуется вся необходимая информация о лотах: фотографии, документация, условия и форма реализации. Среди предложений – здания и помещения под развитие бизнеса, земельные участки под строительство коммерческих объектов, нестационарные торговые объекты в общественных пространствах столицы. Участвовать в городских торгах можно не выходя из дома – вся процедура от момента публикации до подписания договора проходит онлайн.