В «Роснано» сообщили о 3 млрд руб. чистой прибыли в первом полугодии 2023 года

Чистая прибыль «Роснано» в январе — июне текущего года составила 2,9 млрд руб. по МСФО.

Об этом сообщает пресс-служба корпорации. Компания не раскрывала информацию по чистой прибыли за аналогичный период прошлого года, отмечает ТАСС. Известно, что чистая прибыль компании за 2021 год по МСФО достигла 0,7 млрд руб.; годом ранее речь шла об убытке в 52,9 млрд руб.

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Сообщается, что стоимость активов «Роснано» в первом полугодии 2023 года выросла более чем на 5,5 млрд руб.

«Команда добилась увеличения стоимости активов в непростых рыночных условия, при ограничении доступа к иностранной компонентной базе и необходимости быстрой переориентации спроса портфельных компаний на российский рынок и рынки дружественных стран. Мы продолжаем работать над технологическими проектами и новыми заделами, привлечением частных инвестиций и стремимся к дальнейшему развитию наших активов», — приводятся слова управляющего финансового директора корпорации Владислава Юнусова.

Отмечается, что на обслуживание долга с 2021 года было направлено свыше 82 млрд руб. «Исторические накопленные долги продолжают негативно влиять на финансовые результаты компании, в связи с чем сохраняется существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности», — говорится в пресс-релизе.

В «Роснано» входят АО «Роснано» и ООО «Управляющая компания "Роснано"». Благодаря инвестициям корпорации в 37 регионах РФ работают 138 предприятий и исследовательских центров.