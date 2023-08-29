Вице-мэр Ефимов: в московском парке «Руднево» начали выпуск абсорбирующего белья по офсетному контракту

Выпуск абсорбирующего белья начали в индустриальном парке «Руднево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Проект реализуют в рамках офсетного контракта. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Компания «ВИП-Камилла» открыла производство на площади 5,5 тыс. кв. метров. На данный момент завершены пуско-наладочные работы и начат выпуск продукции. Предприятие позволило создать в городе более 70 новых рабочих мест, добавил заммэра.

Сумма инвестиций в проект, согласно условиям договора, должна составить не менее 300 млн рублей. Город, в свою очередь, гарантирует закупить товаров на сумму 11,7 млрд рублей в тесноте 10 лет. Поставки подгузников должны начать уже в 2023 году, а пеленок – в четвертом квартале 2024 года.

Как рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, за счет статуса резидента особой экономической зоны инвесторы могут рассчитывать на значительные налоговые льготы. Среди них: освобождение от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов, сниженная арендная ставка. В первый год компания планирует выпустить 70 млн подгузников и 34 млн пеленок.

С 2017 года в Москве по офсетным контрактам инвесторы пообещали вложить более 19 млрд рублей в создание или модернизацию заводов.

Как отметил руководитель департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Евгений Стружак, ежегодно правительство города в лице департамента обеспечивает более 100 тысяч горожан с инвалидностью абсорбирующим бельем.