Владельцы «зеленых» облигаций Москвы получили первый купонный доход

Инвесторы, которые приобрели первый выпуск «зеленых» облигаций Москвы получили доход в объеме 25,9 млн рублей. Проценты в размере 8,5% годовых начисляются ежеквартально. Следующую выплату инвесторы получат 28 ноября 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

«Зеленые» облигации входят в число первоклассных ценных бумаг, подчеркнул вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. На протяжении более четверти века Москва всегда полностью и своевременно выполняет свои финансовые обязательства, подчеркнул он, что дает основание считать облигационные выпуски города практически безрисковыми.

Приобретая «зеленые» облигации, жители становятся соинвесторами экологически значимых проектов и получают за это дополнительный гарантированный доход, пояснили в столичной мэрии. Привлеченные за счет облигационных займов средства направят на покупку экологичных электробусов, что позволит сделать еще один шаг на пути к более здоровой и комфортной городской среде. Кроме того, замена дизельных автобусов сократит выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов.

Облигации начали размещать 30 мая на финансовой платформе «Финуслуги» Московской биржи. Весь объем бумаг инвесторы раскупили за пять недель. Облигациям присвоен наивысший кредитный рейтинг ААА(RU) агентством АКРА.