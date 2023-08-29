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ВСУ обстреляли посёлок в Брянской области, есть погибшие, в том числе ребёнок

29 августа 2023, 17:12
t.me/avbogomaz

ВСУ обстреляли посёлок Климово в Брянской области из РСЗО. 

Об этом в своём Telegram-канале написал глава региона Александр Богомаз. По его информации, к сожалению, есть погибшие, среди которых один ребенок. 

«В результате обстрела пострадали пятеро мирных жителей, в том числе дети. Повреждены здания школы, несколько административных зданий, имеются разрушения жилых домов. Нарушено энергоснабжение», – сообщил чиновник.

В настоящее время на месте обстрела работают оперативные и экстренные службы. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.
 