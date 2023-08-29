ВСУ обстреляли посёлок в Брянской области, есть погибшие, в том числе ребёнок

ВСУ обстреляли посёлок Климово в Брянской области из РСЗО.

Об этом в своём Telegram-канале написал глава региона Александр Богомаз. По его информации, к сожалению, есть погибшие, среди которых один ребенок.

«В результате обстрела пострадали пятеро мирных жителей, в том числе дети. Повреждены здания школы, несколько административных зданий, имеются разрушения жилых домов. Нарушено энергоснабжение», – сообщил чиновник.

В настоящее время на месте обстрела работают оперативные и экстренные службы. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

