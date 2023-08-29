Рабочие на заводах Chevron в Австралии приняли решение о забастовке

Цены на газ в Европе упали, но ненадолго. Они наверняка вновь вырастут через полторы недели, 7 сентября, когда начнут бастовать два огромных завода по производству сжиженного газа (СПГ) на западе Австралии, принадлежащие американскому нефтегазовому гиганту Chevron. Решение о забастовках на СПГ-заводах Chevron, которые могут оказать серьезное влияние на цены на газ во всем мире, было принято после нескольких недель напряженных переговоров между представителями компании и профсоюзом. Сторонам до сих пор так и не удалось договориться о зарплате рабочих и условиях их труда. Администрация нефтегазового гиганта, по словам еее представителя, продолжит переговоры по достижению решений, которые удовлетворят и компанию, и рабочих.
«Мы не думаем, что для достижения соглашения необходимы забастовки, но признаем право рабочих на забастовку»,- говорится в заявлении Chevron.
СПГ-заводы Wheatstone и Gorgon расположены на западе Австралии. Они произвели в прошлом году почти 7% мирового объема сжиженного газа. На них работают в общей сложности около 500 человек.
Представитель профсоюза Offshore Alliance, который объединяет два профсоюза, представляющих энергетиков, включая тех, кто работает на заводах Chevron, подчеркнул, что они тоже продолжат попытки достичь соглашения с компанией по нескольким «ключевым вопросам», включая зарплаты, условия работы и, в первую очередь, безопасность; расписание вахт и профессиональную подготовку газовиков. Профсоюз надеется на успешное завершение переговоров, но это не мешает ему регулярно критиковать неправильный, по его мнению, подход администрации Chevron к переговорам.
«Мы можем предпринять короткие перерывы в работе и запретить ряд особых операций, например, разгрузки вертолетов», - объяснил он журналистам подробности акции.
Аналитики считают, что забастовки на СПГ-заводах Chevron будут иметь ограниченное влияние на цены на газ на глобальных рынках. Однако, если компромисс на переговорах достичь не удастся, то цены на газ могут рвануть вверх к прошлогодним пикам.
На прошлой неделе цены на газ в Европе существенно выросли на страхах перед забастовками на заводах Chevron и заводе North West Shelf австралийской нефтегазовой компании Woodside Energy. 24 августа было объявлено о достижении принципиального соглашения между представителями компании и профсоюза. Доля завода North West Shelf в мировом производстве сжиженного газа превышает 3%.