Рабочие на заводах Chevron в Австралии приняли решение о забастовке

Цены на газ в Европе упали, но ненадолго. Они наверняка вновь вырастут через полторы недели, 7 сентября, когда начнут бастовать два огромных завода по производству сжиженного газа (СПГ) на западе Австралии, принадлежащие американскому нефтегазовому гиганту Chevron. Решение о забастовках на СПГ-заводах Chevron, которые могут оказать серьезное влияние на цены на газ во всем мире, было принято после нескольких недель напряженных переговоров между представителями компании и профсоюзом. Сторонам до сих пор так и не удалось договориться о зарплате рабочих и условиях их труда. Администрация нефтегазового гиганта, по словам еее представителя, продолжит переговоры по достижению решений, которые удовлетворят и компанию, и рабочих.

«Мы не думаем, что для достижения соглашения необходимы забастовки, но признаем право рабочих на забастовку»,- говорится в заявлении Chevron.