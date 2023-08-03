Актриса Ирина Мирошниченко умерла в возрасте 81 года

Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко скончалась на 82-м году жизни.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого. Сообщается, что перед смертью актриса была помещена в реанимацию.

Как пишут «Известия», у Мирошниченко произошла остановка сердца. Находившаяся в коме артистка умерла утром, не приходя в сознание.

Информация о введении Мирошниченко в медикаментозную кому появилась в СМИ после того, как 30 июля артистку доставили в больницу с тяжелой формой гриппа. Врачи оценивали ее состояние как крайне тяжелое.

Ирина Мирошниченко родилась в Барнауле 24 июля 1942 года. В 1965 году окончила Школу-студию МХАТ и была принята в труппу театра. Среди самых известных ее работ в кино — роль Марии Магдалины в фильме Андрея Тарковского «Андрей Рублев», также она снималась в картинах «Дядя Ваня», «Вам и не снилось», «Это сладкое слово свобода», «Старый Новый год» и других. В 1988 году Мирошниченко получила звание Народной артистки РСФСР; в 2021 году актрису наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.