Nasdaq пережил худший день с зимы

Это ралли выглядело выдыхающимся не первый день. Первоначально разогнанное хайпом вокруг искусственного интеллекта (ИИ) оно на максимуме добавило $6,5 трлн к капитализации рынка акций США. Но в последнее время лидеры роста – технологические компании – притормозили, а дорожали в основном более традиционные компании.

Пики индексов S&P 500 и Nasdaq Composite остались позади – на прошлой и позапрошлой неделях соответственно. Лишь Dow Jones Industrial Average, в силу своей структуры в ралли ИИ почти не поучаствовавший, продолжал ползти вверх, да били рекорды, как порой бывает на пиках рынка, акции мемы. Но вчера упали и они.

Возможно, для того чтобы закончить день в «красной зоне», основным фондовым индексам США хватило бы и одного снижения рейтинга страны: о нем стало известно накануне, но уже после закрытия торгов. Однако открывшись падением, акции продолжали снижение до конца сессии не только на этой, но и на других новостях.

Так, данные ADP показали, что в июле количество рабочих мест в частном секторе увеличилось больше, чем ожидали. Это с одной стороны, говорило об устойчивости рынка труда, сохраняя шансы на «мягкую посадку», но с другой – слишком «горячие» данные повышали вероятность ужесточения подъема ставки. И второе вчера казалось более важным.