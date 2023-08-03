Nasdaq пережил худший день с зимы

Это ралли выглядело выдыхающимся не первый день. Первоначально разогнанное хайпом вокруг искусственного интеллекта (ИИ) оно на максимуме добавило $6,5 трлн к капитализации рынка акций США. Но в последнее время лидеры роста – технологические компании – притормозили, а дорожали в основном более традиционные компании.
Пики индексов S&P 500 и Nasdaq Composite остались позади – на прошлой и позапрошлой неделях соответственно. Лишь Dow Jones Industrial Average, в силу своей структуры в ралли ИИ почти не поучаствовавший, продолжал ползти вверх, да били рекорды, как порой бывает на пиках рынка, акции мемы. Но вчера упали и они.
Возможно, для того чтобы закончить день в «красной зоне», основным фондовым индексам США хватило бы и одного снижения рейтинга страны: о нем стало известно накануне, но уже после закрытия торгов. Однако открывшись падением, акции продолжали снижение до конца сессии не только на этой, но и на других новостях.
Так, данные ADP показали, что в июле количество рабочих мест в частном секторе увеличилось больше, чем ожидали. Это с одной стороны, говорило об устойчивости рынка труда, сохраняя шансы на «мягкую посадку», но с другой – слишком «горячие» данные повышали вероятность ужесточения подъема ставки. И второе вчера казалось более важным.
Все-таки на рынок давили и новости о том, что Минфин США решил нарастить размещения казначейских облигаций. Только на следующей неделе он продаст долгосрочных бумаг на $103 млрд, а всего до конца квартала будет реализовано различных US Treasuries примерно на $1 трлн. Так что ликвидность с рынка будет откачиваться.
И это на фоне снижения рейтинга, которое само по себе чревато сбросом казначейских обязательств. Теперь из трех ведущих агентств только Moody’s оценивает США на уровне AAA. И управляющим, инвестиционные декларации которых требуют, чтобы бумаги в их портфелях имели не менее двух высших рейтингов, придется как-то выкручиваться.
Неудивительно, что доходность долгосрочных US Treasuries пошла вверх и у 10-летних достигла максимума с ноября – 4,126%. Для акций – особенно чувствительных к ставкам высокотехнологических – это и без других новостей было бы плохим фоном. Все-таки за плечами серьезное ралли.
«Уолл-стрит не может игнорировать то, что происходит с инструментами с фиксированным доходом, – говорил вчера Bloomberg старший рыночный аналитик Oanda Эд Мойя. – Доходность казначейских облигаций растет. Для трейдеров акциями этот всплеск и некоторая нервозность перед публикацией отчетности Apple и Amazon – повод зафиксировать какую-то часть прибыли».
И с самого утра шла распродажа акций технологических компаний – от небольших до мегакапитализированных. Для индекса Nasdaq Composite, потерявшего к закрытию торгов 2,17%, это был худший день за последние месяцы.
Пять крупнейших компаний разом лишились порядка $250 млрд капитализации: акции Apple потеряли 1,55%, Microsoft – 2,63%, Alphanet – 2,46%, Amazon.com – 2,64%, Nvidia – 4,81%. У последней была и еще одна проблема – отчетность Advanced Micro Devices.
Вчерашние прогнозы AMD по продажам оказались ниже ожиданий. При этом слабость рынка персональных компьютеров привела во II квартале к снижению выручки в клиентском сегменте на 54%, а у центров обработки данных – на 11%. Аналитики же еще и заговорили о том, что цели AMD в области ИИ слишком амбициозны.
В итоге ее акции рухнули на 7,02%, обвалив и весь сектор полупроводниковых компаний. Индекс Philadelphia Semiconductor по итогам дня потерял 3,8%.
И сектор информационных технологий, потеряв 2,59%, стал лидером падения в составе индекса S&P 500. Но снижение шло куда более широким фронтом, захватив и промышленность, и финансы, и энергетику, и недвижимость. Из 11 секторов S&P 500 в минусе день завершили 9, а сам индекс потерял 1,38%.
Для него вчерашние торги стали худшими с апреля, а для Nasdaq – так и вовсе с февраля. И участники рынка разом потеряли самоуспокоенность последних месяцев. «Индикатор страха Уолл-стрит» – индекс волатильности VIX – показал самый быстрый рост за день с 9 марта, что само по себе говорит о многом. Все-таки в тот день он реагировал на внезапное начало банковского кризиса.