Американские СМИ всё сильнее разочаровываются в украинской армии и сомневаются в её способности добиться успехов в ходе продолжающегося контрнаступления.

При этом большинство журналистов прекрасно осознают, что Киеву нужен не один год, чтобы прорвать российскую оборону. Об этом, в частности, говорится в статье издания American Conservative.

Автор публикации иронично пишет, что внешнеполитический блок США, некогда затеявший вторжения в Ирак и Афганистан, «просит нас проявить терпение в ситуации с украинским контрнаступлением. В конце концов, на это нужно время — подчас целые десятилетия».

Также отмечается, что последняя атака, в ходе которой киевский режим бросил в бой подкрепления из тысяч обученных на Западе бойцов, чтобы прорваться на южном фронте, обернулась продвижением всего на сотни метров.

В этой связи в материале читателям напомнили, что Вашингтон уже отстегнул Киеву более 100 млрд долл.,

«Конечно же, достаточно лишь дождаться новых беспилотников и раскошелиться еще на пару сотен миллионов, как затянувшееся контрнаступление, которое буксует уже два месяца, вдруг пойдёт как по маслу, и неприятель расступится, как Красное море в Ветхом завете», – с иронией резюмирует American Conservative.

Как ранее писал «Эксперт», российский военный журналист Алексей Борзенко прокомментировал публикацию New York Times, авторы которой заявили о начале основного этапа украинского контрнаступления.

По его мнению, если это действительно так, то Киев совершает фатальную ошибку, так как наступательная кампания ВСУ явно стремительно катится к своему завершению.