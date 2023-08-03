«АвтоВАЗ» нарастил производство на 70% в первом полугодии 2023-го

Концерн «АвтоВАЗ» увеличил выпуск автомобилей в первом полугодии 2023-го на 70% по сравнению с этим же периодом прошлого года, до 135 тыс. единиц.

Об этом в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с руководителями отдельных предприятий обрабатывающей промышленности сообщил глава автохолдинга Максим Соколов, передает ТАСС.

«Что касается планов этого года, то мы практически удвоили производство и планируем произвести более 400 тыс. автомобилей. За первые полгода мы уже произвели 135 тыс., а это на 70% больше, чем в аналогичный период [прошлого года]», — цитирует топ-менеджера агентство.

Ранее стало известно, что продажи автопроизводителя в июле текущего года выросли по отношению к аналогичному периоду 2022-го в 2,8 раза и составили 29,4 тыс. машин.