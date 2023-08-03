Банк России утвердил логотип цифрового рубля

Совет директоров Банка России одобрил логотип цифрового рубля. Символ национальной цифровой валюты состоит из двух связанных между собой элементов: знака рубля и обрамляющей его окружности, которая, с одной стороны, повторяет форму традиционной монеты, а с другой — перекликается с логотипом ЦБ, говорится в сообщении регулятора.

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«Логотип будет интегрирован в банковские мобильные приложения, через которые пользователи смогут открывать цифровые кошельки и проводить операции с цифровыми рублями», — заявили в Центробанке.

Регулятор уточнил, что основными цветами логотипа являются кораллово-алый и белый: белое изображение на красном фоне и наоборот.

Банк России начал работу по созданию цифрового рубля в 2021 году. В августе текущего года должны стартовать пилотные операции с реальными цифровыми рублями с привлечением ограниченного круга клиентов 13 российских банков.

Регулятор также напомнил, что цифровой рубль — это третья форма национальной валюты, которая будет выпускаться в дополнение к уже существующим наличным и безналичным средствам. У физических лиц и компаний будет выбор, какой формой рубля пользоваться в том или ином случае.

