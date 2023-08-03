Репатриация японского капитала ударит по гособлигациям США

Семилетний эксперимент, в ходе которого японский Центробанк проводил сверхжесткую монетарную политику, похоже, подходит к концу. Bank of Japan (BOJ), главный банк Страны восходящего солнца, в самом конце июля ослабил железную хватку, в которой он держал ставки японских гособлигаций, и заявил готовности отправить их в свободное плавание. Эффект от этого может быть огромным, потому что японские инвесторы, которые все эти годы держали свои деньги за границей, причем, большую часть в американских гособлигациях, могут начать избавляться от иностранного госдолга и возвращать деньги домой, где благодаря росту ставок по японским гособлигациям они могут рассчитывать заработать больше. Конечно, такой возврат капиталов на родину из-за астрономических сумм займет не один месяц и растянется на годы.

BOJ на днях дал понять, что собирается позволить ставкам по гособлигациям вырасти вдвое: с 0,5% до 1%. У японских инвесторов американских активов, включая госдолг, акции и т.д., приблизительно на 2,5 трлн долларов. BOJ контролирует кривую доходности с 2016 года, чтобы помешать приходу многолетней дефляции и экономическим неурядицам. Такой жесткий контроль заставил японских инвесторов направлять средства за границу, особенно, в развивающиеся экономики, в поисках активов с более высокой доходностью. К этому же принуждала их и слабая иена.