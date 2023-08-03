Репатриация японского капитала ударит по гособлигациям США

Семилетний эксперимент, в ходе которого японский Центробанк проводил сверхжесткую монетарную политику, похоже, подходит к концу. Bank of Japan (BOJ), главный банк Страны восходящего солнца, в самом конце июля ослабил железную хватку, в которой он держал ставки японских гособлигаций, и заявил готовности отправить их в свободное плавание. Эффект от этого может быть огромным, потому что японские инвесторы, которые все эти годы держали свои деньги за границей, причем, большую часть в американских гособлигациях, могут начать избавляться от иностранного госдолга и возвращать деньги домой, где благодаря росту ставок по японским гособлигациям они могут рассчитывать заработать больше. Конечно, такой возврат капиталов на родину из-за астрономических сумм займет не один месяц и растянется на годы.
BOJ на днях дал понять, что собирается позволить ставкам по гособлигациям вырасти вдвое: с 0,5% до 1%. У японских инвесторов американских активов, включая госдолг, акции и т.д., приблизительно на 2,5 трлн долларов. BOJ контролирует кривую доходности с 2016 года, чтобы помешать приходу многолетней дефляции и экономическим неурядицам. Такой жесткий контроль заставил японских инвесторов направлять средства за границу, особенно, в развивающиеся экономики, в поисках активов с более высокой доходностью. К этому же принуждала их и слабая иена.
Как пишет Bloomberg, пока все говорит о том, что японские инвесторы не надеются на рост доходов в ближайшем будущем, потому что благодаря BOJ сейчас иена падает, а акции японских экспортеров растут.
Но это, конечно, только начало долгого процесса. Любой откат денежных потоков из американских гособлигаций и акций американских компаний таких масштабов станет событием мирового масштаба в мире финансов. В марте экономисты Deutsche Bank AG подсчитали, что попытка BOJ отказаться от нулевой ставки приведет к возврату приблизительно 600 млрд денег японских инвесторов и вложению их в основном в облигации правительства Японии. В основном, речь будет идти о выходе из американского госдолга, главным держателем которого является Страна восходящего солнца. В мае 2023 года, например, американский госдолг на руках японских инвесторов оценивался в 1,1 трлн долларов. Кстати, долг американских компаний у японцев тоже немаленький – в апреле он оценивался в рекордные треть триллиона долларов.
На Уолл стрит считают, что японские деньги принесли немало пользы. Они, к примеру, помогли уменьшить так называемую «временную премию», т.е. премию иностранных инвесторов за то, что они держат свои деньги в гособлигациях той или иной страны. Даже сейчас несмотря на не самую благоприятную ситуацию из-за высокой инфляции временная премия за 10-летние американские гособлигации остается ниже 0. Если же японские инвесторы и финансовые организации начнут выходить из американского госдолга, то эту премию придется повышать.
Конечно, японские инвесторы все эти годы хранят деньги не только в американских гособлигациях. Популярны у них и европейские финансовые активы. Кстати, в краткосрочной перспективе недавнее решение BOJ может больше затронуть именно европейский, а не американский госдолг.
Все описанные выше сценарии будут разворачиваться неторопливо и эффект от роста доходности японских гособлигаций может оказаться в ближайшие месяцы не таким уж и большим. Так, экономисты Vanguard Asset Management считают, что ставки по 10-летним облигациям правительства Японии медленно поднимутся с нынешних почти 0,5% до 0,7%. К слову, на японском госдолге уже сейчас местные инвесторы могут заработать больше, чем в Европе с учетом хеджирования.
Эта медлительность все равно не остановит бондовых «медведей». На финансовых рынках, включая, конечно, в первую очередь рынок американских гособлигаций, серьезная волатильность может возникнуть лишь в том случае, если главный японский банк, например, из-за очень высокой инфляции всерьез возьмется за дело и ускорит весь процесс. В Америке, если ФРС не сможет или не захочет к тому времени начать снижать рекордно высокую учетную ставку, волатильность будет очень высокой.
Не стоит забывать и о так называемом кэрритрейде, который заставлял инвесторов выводить триллионы иен за границу в поисках более высокой доходности. В случае с кэрритрейдом волатильность уже грозит мировым валютным рынкам.