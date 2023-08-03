Число поездок граждан стран ЕС в Россию увеличилось в полтора раза

В первом полугодии 2023 года граждане стран, входящих в состав Евросоюза, совершили в РФ на 42% больше поездок, чем в тот же период годом ранее.

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Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Федеральной службы безопасности.

Сообщается, что за первые шесть месяцев года граждане ЕС пересекли границу России 251,6 тыс. раз. В прошлом году показатель за январь — июнь составлял 176,5 тыс.

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Рост показателя обеспечили, в первую очередь, показатели второго квартала: в апреле-июне число въездов из ЕС в Россию увеличилось почти на 82% год к году (138 тыс. поездок против 75,9 тыс. в апреле-июне годом ранее). При этом следует учитывать низкую базу прошлого года: если в первом квартале 2022-го въездной поток в РФ начал восстанавливаться на фоне снятия ограничений по COVID-19, то во втором, после начала СВО, количество поездок резко снизилось.

Чаще всего во втором квартале 2023 года в Россию въезжали из Финляндии: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поток из этой североевропейской страны вырос в 3,6 раза, до 23,7 тыс. поездок. Почти такой же показатель демонстрирует ФРГ (23,4 тыс. поездок, рост в 2,3 раза год к году), далее следуют Польша (10 тыс. поездок, рост в два раза) и Италия (4,9 тыс. поездок, рост в 1,8 раза).

Чаще всего граждане ЕС приезжали с деловыми либо с частными целями; большинство пересекали российскую границу на самолете, из Прибалтики, Польши, Финляндии и Чехии чаще всего въезжали на автомобилях.

Статистика ФСБ охватывает все поездки — с деловыми и частными целями, а также образование, туризм, переезд на постоянное место жительства, «обслуживание транспортных средств» и «военнослужащие». Согласно методологии ФСБ, один и тот же иностранный/российский гражданин учитывается столько раз, сколько пересекал государственную границу в одном направлении — таким образом, речь идет именно о количестве поездок, а не числе совершивших их граждан, уточняется в материале.