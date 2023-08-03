Сбер зафиксировал рекордную прибыль во втором квартале 2023 года

Сбер опубликовал сокращенные результаты по МСФО за январь — июнь 2023 года.

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Как следует из отчета, опубликованного на сайте финансовой организации, чистая прибыль банка в первом полугодии текущего года составила 737,5 млрд руб., при этом показатель за второй квартал достиг рекордного уровня в 380,3 млрд руб.

Также во втором квартале Сбер выдал максимальный за свою историю объем кредитов — свыше 6,6 трлн руб.

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«Кредитный портфель вырос на 7% за квартал и приблизился к 35 трлн рублей. Средства клиентов также растут высокими темпами — рост за квартал составил 9,2%. "Сбер" укрепил рыночные позиции на всех ключевых банковских рынках», — отметил глава Сбера Герман Греф.

Сообщается, что чистые процентные доходы Сбера по итогам апреля — июня составили 597,6 млрд руб. Росту способствовало увеличение объема работающих активов и восстановление маржинальности бизнеса по сравнению с тем же периодом прошлого года, уточняется в пресс-релизе.

В общей сложности в первое полугодие чистые процентные доходы Сбера выросли до 1,2 трлн руб.

Чистые комиссионные доходы во втором квартале достигли 186,9 млрд руб. из-за роста доходов от операций с банковскими картами и рассчетно-кассового обслуживания. За шесть месяцев чистые комиссионные доходы составили 358 трлн руб.

По итогам апреля — июня розничный кредитный портфель банка составил 13,9 трлн руб., увеличившись на 7,3% за квартал и на 12,1% с начала года. Ипотечный портфель составил 8,5 трлн руб. (рост на 8,1% за квартал и на 13,2% с начала года); портфель потребительских кредитов — 3,8 трлн руб. (рост на 5,3% и на 8,1%).