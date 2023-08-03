Поставки сжиженного газа в Европу обвалились

Последний раз так же мало, как в июле 2023 года, Европа покупала сжиженного газа (СПГ) в ноябре 2021 года. На ситуации с СПГ можно изучать механизмы действия свободного рынка: сейчас цены на газ в Старом Свете низкие (по сравнению с прошлогодними), поэтому газовозы везут его в другие регионы, где цены и прибыль выше. В первую очередь, в Азию. В прошлом году, кстати, картина была диаметрально противоположная – тогда цены на газ в Европе из-за энергетического кризиса и отказа европейских стран от дешевого трубопроводного газа из России били рекорды, поэтому газовозы в основном шли в Европу.

В июле, сообщает Bloomberg, Европа импортировала 8,6 млн тонн сжиженного газа, т.е. на 7% меньше, чем годом ранее. Газовые фьючерсы TTF с поставкой в следующем месяце, утром 2 августа стоили в Амстердаме 30,43 доллара за МВт-час (320 долларов за тысячу кубометров газа). Причем, это вполне высокая по нынешним временам цена. Цены существенно повысились в начале недели на новостях о том, что из-за профилактических и ремонтных работ на норвежских нефтеперерабатывающих заводах и месторождениях, включая гигантское месторождение Троль, поставки норвежского газа сократились. Норвегия, напомним, после отказа Европы от российского газа стала крупнейшим его поставщиком на континент. Нынешние цены на газ все еще выше по сравнению с допандемическими, но намного ниже – на 800% по сравнению с рекордными ценами конца августа 2022 года, когда цена тысячи кубов «голубого топлива» доходила до 2450 долларов.