Поставки сжиженного газа в Европу обвалились

Последний раз так же мало, как в июле 2023 года, Европа покупала сжиженного газа (СПГ) в ноябре 2021 года. На ситуации с СПГ можно изучать механизмы действия свободного рынка: сейчас цены на газ в Старом Свете низкие (по сравнению с прошлогодними), поэтому газовозы везут его в другие регионы, где цены и прибыль выше. В первую очередь, в Азию. В прошлом году, кстати, картина была диаметрально противоположная – тогда цены на газ в Европе из-за энергетического кризиса и отказа европейских стран от дешевого трубопроводного газа из России били рекорды, поэтому газовозы в основном шли в Европу.
В июле, сообщает Bloomberg, Европа импортировала 8,6 млн тонн сжиженного газа, т.е. на 7% меньше, чем годом ранее. Газовые фьючерсы TTF с поставкой в следующем месяце, утром 2 августа стоили в Амстердаме 30,43 доллара за МВт-час (320 долларов за тысячу кубометров газа). Причем, это вполне высокая по нынешним временам цена. Цены существенно повысились в начале недели на новостях о том, что из-за профилактических и ремонтных работ на норвежских нефтеперерабатывающих заводах и месторождениях, включая гигантское месторождение Троль, поставки норвежского газа сократились. Норвегия, напомним, после отказа Европы от российского газа стала крупнейшим его поставщиком на континент. Нынешние цены на газ все еще выше по сравнению с допандемическими, но намного ниже – на 800% по сравнению с рекордными ценами конца августа 2022 года, когда цена тысячи кубов «голубого топлива» доходила до 2450 долларов.
Несмотря на аномальную июльскую жару на юге Европы существенного повышения цен на газ в этом году не произошло. Благодаря теплой зиме 2022-23 годов и экономии подземные газовые хранилища (ПГХ) на континенте на начало августа были уже наполнены газом, по данным Gas Infrastructure Europe, на 85%. Это значительно больше средних показателей на это время года за пять последних лет. Очевидно, что хранилища будут наполнены под завязку задолго до начала отопительного сезона на континенте.
Кстати, почти полные ПГХ – одна из главных причин, которая удерживает газовые цены от мощного рывка несмотря на профилактику газовой инфраструктуры в Норвегии.
Разница между ценами на газ в Азии и Европе в июле резко выросла и достигла, по данным ING, 2,1 доллара за миллион британских термических единиц (МБТЕ) (ок. 74 долларов за тысячу кубометров газа). В июне разница была намного меньше – 0,3 доллара за МБТЕ.
Чем больше разница в цене газа между континентами, тем больше причин у трейдеров отправлять танкеры с газом туда, где он стоит дороже.
Высокие цены так же, как в прошлом году, отсекают от спотового рынка самые бедные страны. Сейчас от закупок СПГ на спотовом рынке в очередной раз вынужден отказаться Пакистан, для которого нынешние цены слишком высокие. Такая ситуация вполне может спровоцировать энергетический кризис в стране с населением свыше 230 млн человек.
Росту цен на газ в Азии в числе прочих причин способствовало и желание ряда азиатских стран, включая Японию, крупнейшего на планете импортера СПГ, и Индию, создать стратегические резервы газа.