Кабмин РФ включил Норвегию в список недружественных стран

К совершающим недружественные действия против российских дипломатических и консульских представительств странам причислили Норвегию.

Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

«Королевство Норвегия включено в перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия, направленные против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом», — говорится в сообщении.

В кабмине пояснили, что для дипмиссий, внесенных в этот перечень, ограничена возможность нанимать в посольства, консульства, представительства госорганов и госучреждений работников, находящихся на территории РФ.

В списке указывается количество физлиц, с которыми фигуранты могут заключать трудовые договоры; для Норвегии определен лимит в 27 человек.

В настоящий момент аналогичные ограничения введены в отношении дипмиссий США, Чехии, Греции, Дании, Словении, Хорватии и Словакии.