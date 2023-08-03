Курсу иены прогнозируют большой кульбит

Лишение агентством Fitch Соединенных Штатов Америки высшего рейтинга лишь на короткий срок привело к снижению курса доллара и волатильности на долговом рынке. Но уже утром в среду американская валюта снова начала расти, что стало проблемой для валюты японской: в четверг, 3 августа 2023 года, иена упала до 4-недельного минимума.

Напомним, что рейтинговое агентство Fitch во вторник внезапно понизило рейтинг США с AAA до AA+ впервые с 1994 года. На этом фоне министерство финансов США объявило, что на следующей неделе оно намерено разместить облигации на 103 млрд долларов (по сравнению с 96 млрд долларов в прошлый раз). Это подняло доходность казначейских облигаций США.

Итогом стало падение спроса на рисковые активы в целом, за ними сегодня последовали акции экономик стран Азиатско-Тихоокеанского региона (Asia-Pacific — APAC). А лидером снижения стала является Япония.

Индекс Nikkei 225 снизился более чем на 1% вместе с индексами TOPIX и JPX-Nikkei 400. В свою очередь, пара USD / JPY сегодня поднялась выше 143,50.

Решив исправить ситуацию, Банк Японии объявил о внеплановой программе покупки облигаций. 10-летние государственные облигации Японии (JGB) по-прежнему торгуются вблизи 0,65%, самого высокого уровня с 2014 года. Тем не менее, спрэд между 10-летними казначейскими облигациями и JGBS продолжает двигаться в пользу американских бумаг и, соответственно, доллара, который пользуется спросом у инвесторов.

Впрочем, как напоминает агентство «Прайм», иена начала пикировать еще в прошлую пятницу, когда трейдеры оценивали воздействие решений Банка Японии оставить в силе крайне низкие процентные ставки и сделать систему управления кривой доходности (YCC) более гибкой. Банк Японии удерживает доходность на крайне низких уровнях, и это в течение продолжительного времени оказывает давление на иену. Проведенная в понедельник очередная интервенция центрального банка стала сигналом о том, что такая ситуация будет наблюдаться и дальше.

Так или иначе, сейчас рисковые активы остаются под давлением, и если такая ситуация сохранится в ближайшее время, пара USD/JPY способна пробить уровень 145, полагают эксперты.

Японская иена относительно доллара (пара USD/JPY: 143 иены за доллар) находится на 10% ниже уровней начала года, и укрепляться этой валюте пока не на чем, отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. ФРС США повысила ключевую ставку (5,5% годовых) и доллар на мировой арене относительно резервных валют укрепился, а Банк Японии удерживает стоимость фондирования в минусе (-0,1% годовых), и фактор мягкой денежно-кредитной политики играет против его нацвалюты.

При этом, продолжает эксперт, ЦБ Японии после смены руководства снизил контроль за ставками долгового рынка, и доходности бондов скакнули выше психологического предела 0,5% до уровней выше 0,6% — максимума с весны аж 2014 года. На таком фоне ожидать стабильности иены не приходится, уверен аналитик.

Макроэкономические модели до конца 2024 года, считает Михаил Зельцер, допускают рост валютной пары (падение иены) вновь до 150 за доллар, и такие значения уже были осенью прошлого года, когда валютная паника вынудила ЦБ Японии действовать, прибегнув к интервенциям на рынке впервые за четверть века.

Относительно российского рубля — котировок иены на Мосбирже нет с лета прошлого года, добавляет Михаил Зельцер. На фоне инфраструктурных рисков, включая неопределенность с расчетами по валюте Японии, торги недружественной иеной решено было приостановить. А если ориентироваться на индикаторы рынка Forex, то там пара JPY/RUB курсирует на 0,65 — девальвация рубля идет быстрее, чем иены: в начале года за иену просили 0,55 руб., то есть рубль и против японской иены потерял в 2023 году порядка 18%.

С начала года японская иена обесценилась к американскому доллару на 9,6%, подсчитал финансовый аналитик маркетплейса Финмир Сергей Чеврычкин. Сегодня динамика смешанная относительно курсов основных мировых валют. В июле котировки валютной пары JPY/USD опустились до минимальных значений ноября прошлого года. Исторический минимум достигнутый в октябре 2022 года, составляет 151,95 иен за доллар.

Основной причиной девальвации японской национальной валюты к доллару является цикл повышения процентной ставки ФРС. Как полагает Сергей Чеврычкин, японскому регулятору в конце этого года или начале следующего также предстоит принять эстафету от США и ЕС по повышению ставки. Аналитик отмечает, что японский регулятор достаточно активно контролирует валютный и фондовый рынок.

В информационном пространстве часто можно заметить заявления местного ЦБ по поводу различных интервенций, указывает Сергей Чеврычкин. По данным прошлого месяца от японской Комиссии по торговле товарными фьючерсами, медвежьи настроения участников рынка по иене сокращаются, спрос на колл-опционы на покупку иены по сравнению с пут-опционами на ее продажу свидетельствуют о том, что трейдеры хеджируют риски укрепления иены.

Технический анализ ценового графика показывает глобальный нисходящий тренд японской национальной валюты по отношению к американскому доллару. Повышение её курса к доллару в четвертом квартале прошлого года было коррекционным движением после импульсного снижения с декабря 2020 года. С технической точки зрения в текущей ситуации вероятность обновления исторического минимума оценивается, как высокая.

«В моменте индикатор RSI на старших временных интервалах не сигнализирует перекупленность или перепроданность по валютной паре, — отмечает эксперт. — Вместе с тем, на длительном горизонте больше склоняюсь к отскоку или локальной смене тренда. К аргументам в пользу прогноза укреплению иены к доллару можно назвать вероятность повышение ставки ЦБ Японии, снижения издержек на импорт и приток туристов за счет привлекательности текущего курса. Техническую структуру ценовой динамики котировок JPY/USD представляю, как обновление исторического минимума с последующим движением цены в диапазон 135-140 иен за доллар», — заключает Сергей Чеврычкин, Отметим, что если это так, то курсу иены предстоит совершить, можно сказать, большой кульбит.

