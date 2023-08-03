Минфин не будет поддерживать рубль несмотря на его слабость

Минфин РФ ожидает, что в августе превышение нефтегазовых доходов над планом составит 73,2 млрд руб. Как отмечается в сообщении ведомства, в июле нефтегазовые доходы выросли относительно июня на 53,5%, но все равно оказались меньше плана на 32,7 млрд руб.

Таким образом, согласно бюджетному правилу, в период с 7 августа по 6 сентября Минфин направит на покупку валюты 40,5 млрд руб., или 1,8 млрд руб. в день. В истекающем периоде Банк России в рамках бюджетного правила продавал валюту на 1,7 млдр руб. в день.

Рубль четверг начал с уверенного роста после двух дней сильного падения. Поводом для этого послужило сообщение «Ведомостей», что Минфин в ближайшее время откажется от покупки валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила из-за необходимости снизить давление на рубль. Сверхдоходы, согласно информации газеты, планируется направлять сразу на финансирование дефицита бюджета.

Эту новость Минфин пока никак не прокомментировал.

Теоритически, Минфин в рамках бюджетного правила может покупать не валюту, а золото.

Но валютные трейдеры в этот сценарий не особо поверили и вновь начали продавать рубль. Если сегодня в районе полудня доллар стоил около 93,4 рубля, то в районе обеда за «зеленый» давали уже свыше 94 рублей.

Впрочем, покупка валюты в рамках бюджетного правила будет компенсирована ее продажей в рамках размещения средств ФНБ в разрешенные финансовые активы внутри экономики РФ. С 1 августа ЦБ продает по этой программе юаней на 2,3 млрд руб. ежедневно.

Но рублю такая поддержка не помогла — с начала месяца, когда ЦБ более чем вдвое увеличил объем валютных интервенций, российская валюта ослабла к доллару на 2,6%.

«Фактически отмечается доминирование игроков на ослабление рубля без реакции монетарных властей. На фоне явного дефицита валюты из-за падения экспорта по цене и объемам, а также нормативов репатриации валютной выручки, предложение инвалюты на рынке крайне ограничено. А спрос, напротив, остается высоким за счет восстановившего импорта и сезонного фактора. Добавляет драйва торгам и спекулятивный фактор — игроки видят валютный дисбаланс и присоединяются к тренду на ослабление рубля», — поясняет причины падения рубля эксперт «БКС Экспресс» Михаил Зельцер.

Фундаментально ситуация для рубля обещает улучшиться. Буквально на днях Минфин РФ сообщил, что средняя цена российской нефти Urals в июле составила 64,37 долларов, а ее дисконт к эталонному сорту Brent сократился до менее 20%. Это должно привести к увеличению нефтегазовой выручки, что и прогнозирует финансовое ведомство на август.

Вот только этого роста выручки может не хватить для компенсации возросшего спроса со стороны импортеров, если экспортеры продолжат продавать лишь ту выручку, которая им необходима для расчетов с бюджетом по налогам и выплаты зарплат. На рынке есть устойчивое мнение, что крупные российские компании начали активно формировать валютные резервы и размещать их на счетах в дружественных юрисдикциях.

Трейдеры уверены, что Банк России и Минфин могли бы вновь вести правило обязательной продажи части валютной выручки, что усилило бы позиции рубля.

В частности, главный аналитик ИФК «Солид» Дмитрий Донецкий пишет в сегодняшнем обзоре: «ЦБ и Минфину достаточно хотя бы словесных интервенций или, в крайнем случае, мер по обязательной продаже выручки экспортерами и курс укрепится. Видимо, уровень 90 считается приемлемым для текущей бюджетной политики, хотя очевидно, что дальнейшая девальвация уже начнет значительно влиять на инфляцию, что не очень хорошо для финансовой стабильности».

Техническая картина для рубля негативная. Вчера пара доллар-рубль очень уверенно пробила вверх коридор 90-92,5, в котором торговалась с 6 июля. Теперь не очень сильное сопротивление по паре лежит в районе 95, а при его пробитии курс устремится к «круглой» и психологически важной отметке 100.

Трейдеры ожидают, что при уходе курса выше 95 руб. за доллар Банк России начнет предпринимать экстренные шаги для укрепления рубля, недопущения паники на валютном рынке и дальнейшего роста инфляции. Однако ранее они считали, что регулятор не пустит курс выше 90 руб. за доллар.