Минфин объявил о покупках валюты и золота по бюджетному правилу впервые в начала года

Минфин РФ намерен впервые с начала текущего года направить на покупку иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила средства объемом 40,5 млрд рублей, ежедневный объем покупки с 7 августа по 6 сентября будет эквивалентен 1,8 млрд рублей. В ведомстве указали, что отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от их ожидаемого объема в августе прогнозируется на уровне плюс 73,2 млрд рублей.

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«Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в августе 2023 года в размере 73,2 млрд рублей. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам июля 2023 года составило минус 32,7 млрд рублей. Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 40,5 млрд рублей», — сообщили в Минфине.

Операции по покупке/продаже иностранной валюты в валютной секции Московской биржи в инструменте «китайский юань – рубль» в рамках бюджетного правила стартовали 13 января. Все это время происходила только продажа валюты. За семь месяцев на внутреннем рынке было продано юаней на 559 млрд рублей, следует из статистики Минфина.

Объем продажи валюты с 7 июля по 4 августа составлял 34,9 млрд рублей, по 1,7 млрд рублей в день.

