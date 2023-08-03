Минобороны сообщило оперативные данные о ходе СВО на Украине

Министерство обороны РФ сообщило оперативные данные о ходе специальной военной операции (СВО) на Украине.

Согласно данным, которые на брифинге 3 августа озвучил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, за минувшие сутки на Донецком направлении подразделения «Южной» группировки ВС ФФ в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отразили 8 атак ВСУ в районах населённых пунктов Белогоровка, Берестовое, Клещеевка, Красногоровка и Марьинка (ДНР).

После отражения атак противника ВС РФ контратаковали отходящие силы украинской армии и улучшили положение по переднему краю в районах населённых пунктов Берестовое, Красногоровка и Марьинка (ДНР). Потери ВСУ составили до 380 боевиков, 5 боевых бронированных машин, 4 автомобиля, 2 самоходных артиллерийских установки «Krab» польского производства, танк и противотанковая пушка «Рапира».

На Южно-Донецком направлении ударами авиации, огнём артиллерии и подразделений группировки «Восток» нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Угледар, Пречистовка, Макаровка и Старомайорское (ДНР). Умелыми и профессиональными действиями подразделений ВС РФ успешно отражена атака ВСУ в районе населённого пункта Урожайное (ДНР). Уничтожено до 175 боевиков, 2 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, 2 артиллерийские системы М777 производства США, танк и гаубица Д-30.

На Запорожском направлении активными действиями российских подразделений, ударами авиации и огнём артиллерии нанесено поражение ВСУ в районах населённых пунктов Орехов, Малая Токмачка, Новоданиловка и Пятихатки (Запорожская область). Потери противника составили до 45 боевиков, 2 танка, 2 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация» и гаубица Д-20.

На Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки ВС РФ вели наступательные действия на широком фронте и заняли более выгодные позиции в районах населённых пунктов Ольшана, Першотравневое (Харьковская область) и Куземовка (ЛНР). Успешно отражена атака подразделений 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в районе населённого пункта Новоселовское (ЛНР).

Ударами штурмовой авиации и огнём артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка, Петропавловка, Котляровка (Харьковская область) и Стельмаховка (ЛНР). Уничтожено до 150 боевиков, 3 автомобиля, 2 боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства и гаубица Д-30.

На Красно-Лиманском направлении подразделениями группировки «Центр», ударами армейской авиации и огнём артиллерии успешно отражены 2 атаки ВСУ в районах населённых пунктов Нововодяное и Червоная Диброва (ЛНР). В ходе боев уничтожено до 30 боевиков, бронетранспортёр и БПМ. Нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Григоровка, Торское (ДНР) Донецкой Народной Республики и Макеевка (ЛНР). Общие потери ВСУ здесь составили более 110 боевиков, 3 БМП, 2 автомобиля и самоходная артиллерийская установка «Акация».

На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 30 боевиков, 5 автомобилей и гаубица «Мста-Б».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ нанесено поражение 97-м артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 106-ти районах. В районе населённого пункта Мемрик (ДНР) уничтожена пусковая установка ЗРК «Бук».

Средства ПВО перехватили 11 снарядов РСЗО, HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM, а также уничтожили 38 БПЛА в районах населённых пунктов Нововодяное, Рубежное, Николаевка, Приволье (ЛНР), Докучаевск, Спорное, Кременец, Берестовое, Евгеновка, Володино (ДНР), Широкое и Любимовка (Запорожская область).

Всего с начала СВО российские силы уничтожили 458 самолётов, 245 вертолётов, 5 468 БПЛА, 428 ЗРК, 11 100 танков и других боевых бронированных машин, 1 142 боевые машины РСЗО, 5 731 орудие полевой артиллерии и миномётов, а также 12 038 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.

Как ранее писал «Эксперт», на брифинге 2 августа Конашенков сообщил, что ВС РФ успешно отразили попытки наступательных действий ВСУ на Донецком, Южно-Донецком, Запорожском, Купянском и Красно-Лиманском направлениях.