Нефтяная кубышка США останется полупустой надолго

Мы недавно писали о том, что Стратегический нефтяной резерв (SPR) США, изрядно опустошенный в прошлом году администрацией Белого дома, которая пыталась с помощью нефти из Резерва сбить цены на бензин на американских автозаправках, может надолго остаться полупустым. Сейчас в нем минимальный за последние 40 лет объем бензина. Наглядное доказательство того, что правительство США не торопится наполнять подземные резервные хранилища, привело агентство Reuters, которое сообщило об отзыве Министерством энергетики США заявки на покупку 6 млн баррелей нефти. Представитель Минэнерго, объявивший об отзыве заявки, поданной 7 июля, объяснил это решение «рыночными обстоятельствами», но не стал разъяснять, о чем идет речь. Можно предположить, что чиновников остановила цена, а также риски взвинтить нефтяные фьючерсы еще больше.

Цена нефти для восстановления необходимого объема наполнения SPR – одна из главных проблем, с которыми столкнулся сейчас Белый дом. Для того, чтобы избежать больших убытков, Минэнерго необходимо покупать нефть для восполнения ее запасов в подземных хранилищах по цене, которая не будет превышать цену нефти на момент ее забора из SPR. Между тем, в прошлом году, когда нефть забирали, она стоила дешевле, чем в данный момент, когда ее решили купить. С учетом не такого уж и большого объема покупаемой нефти, казалось бы, и убытки не такие уж и большие – всего лишь несколько десятков миллионов долларов. Тем не менее, в ведомстве Дженнифер Грэнхолм, министра энергетики США, решили, что нынешняя цена слишком высокая и отменили заявку в надежде на то, что цена снизится. Однако эксперты считают, что это произойдет нескоро. Они прогнозируют, что при нынешней политике Эр-Рияда, который в июле и августе в одностороннем порядке снизил добычу нефти на 1 млн бар./д. вдобавок к апрельскому снижению странами, входящими в соглашение ОПЕК+, цена опустится до устраивающего Вашингтон уровня, возможно, лишь к концу года. Сейчас она, к примеру, превышает 80 долларов за баррель, тогда как Вашингтон устроила бы цена от 67 до 72 долларов.