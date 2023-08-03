Нефтяникам выплатили из бюджета более 110 млрд рублей в июле

Выплаты из российского бюджета нефтяным компаниям по топливному демпферу в июле составили 110,4 млрд рублей, что на 31,8 млрд рублей больше, чем в июне и в 2,2 раза ниже, чем годом ранее, следует из данных Минфина.

Статья по теме: Нефтяников обязали продавать на бирже больше топлива

В январе выплаты по демпферу составили 47,9 млрд рублей, в феврале — 108,7 млрд рублей, в марте — 96,7 млрд рублей, в апреле — 107,2 млрд рублей, в мае — 103,5 млрд рублей, в июне — 78,6 млрд рублей. Всего за семь месяцев текущего года бюджет выплатил по демпферу 653 млрд рублей.

С 1 апреля в России вступил в силу скорректированный демпфер по бензинам и дизтопливу. Ценовой дифференциал, который используется для расчета демпфера на бензин, увеличен с $20 до $25 за баррель, дисконт на дизельное топливо ограничен в $10 за баррель. Однако нефтяники продолжили получать по демпферу выплаты больше, чем было до коррекции. В итоге Минфин предложил срезать выплаты по топливному демпферу вдвое, поправки в Налоговый кодекс вступят в силу с 1 сентября 2023 года и будут действовать до конца 2026 года.

Демпферный механизм на нефтепродукты действует в России с 2019 года. Если экспортные цены на бензин и дизтопливо выше условных внутренних, то государство компенсирует нефтяникам часть этой разницы, если наоборот — производители перечисляют часть прибыли в бюджет. По итогам 2022 года нефтяным компаниям по топливному демпферу из бюджета было перечислено 2,16 трлн рублей, в 2021-ом — 674,5 млрд рублей, в 2019-ом — 282,2 млрд рублей, а в 2020-ом из-за рыночной конъюнктуры нефтяники заплатили в бюджет по топливному демпферу 356,6 млрд рублей.

