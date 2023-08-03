Предприятие по выпуску конденсаторов запустили в ОЭЗ Москвы

Компания «Ньюкон Энерджи» запустила первую очередь завода по производству конденсаторов на площадке «Руднево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Их применяют в светотехнических устройствах и силовой электронике, а также для компенсации реактивной мощности, сообщил 3 августа руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

«В начале июля 2023 года компания "Ньюкон Энерджи" организовала производство на площадке "Руднево" особой экономической зоны столицы и успела выпустить свыше 20 тысяч конденсаторов. Инвестиции компании составят более 350 млн рублей до конца 2025 года», — сказал Владислав Овчинский.

По его словам, после выхода на полную мощность производства к концу 2023 года число рабочих мест, созданных на заводе, вырастет с текущих 80 до минимум 110.

Компания разрабатывает и серийно выпускает широкую линейку конденсаторов с использованием в их составе металлизированной полипропиленовой пленки и полимерного компаунда, отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев. «Предприятие обладает собственными технологическими разработками в области конденсаторостроения, а его специалисты проводят научные исследования в этом направлении», — добавил он.

Общая площадь производства в «Руднево» составляет 5,6 тыс кв м. Как рассказал начальник производства компании Сергей Панасейко, конденсаторы уже используют крупные компании столицы и других регионов страны в своих ключевых проектах. В ближайшее время на заводе планируют начать производство электронных компонентов, которые применяют в электромобилях, объектах солнечной и ветровой генерации.

ОЭЗ Москвы расположена на 6 территориях общей площадью более 260 га; в их числе «Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», и «Руднево». Здесь локализовано более 200 высокотехнологичных предприятий, из которых около 90 имеют статус резидента, который предоставляет налоговые льготы. По итогам первого квартала 2023 года выручка резидентов технополиса выросла более чем втрое и достигла 18,7 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.