Премьер Индии не поедет на саммит БРИКС из-за отсутствия Путина

Премьер-министр Индии Нарендра Моди не будет принимать участие в очном формате в саммите БРИКС, который пройдёт в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа.

Такое решение было принято в связи с тем, что президент РФ Владимир Путин не приедет в столицу ЮАР, передаёт РИА Новости со ссылкой на источники в правительстве Индии.

Собеседник агентства, в частности подчеркнул, что Моди примет участие в этом мероприятии в удалённом формате, в том числе и из-за того, что «российский президент не будет присутствовать на саммите БРИКС».

Как писал «Эксперт», ранее руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков заявил, что Путин принял решение участвовать в саммите БРИКС в формате видео-конференц-связи.

Представитель Кремля также подтвердил информацию, что Россию на саммите будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров.

Помимо первого лица принимающей стороны, на саммите будут присутствовать лидеры КНР и Бразилии.

Напомним, ЮАР находится в юрисдикции Международного уголовного суда (МУС), досудебная палата которого 17 марта 2023 года выдала ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.