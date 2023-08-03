Путин: все российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях

Все российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности. По его словам, министерства и ведомства, а также управление делами просят продолжать закупки машин иностранного производства и даже делать на этом упор, передаёт РИА Новости.

«Я сказал, что это должно быть абсолютно исключено, – подчеркнул глава государства. – И все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях».

Как отметил президент, в том, что «где-то будет поскромнее», нет ничего страшного, наоборот, это даже хорошо.

«Всё это чиновничество наше замечательное, оно должно понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов, отечественных автомобилей, другой отечественной продукции. И повышение качества жизни должно быть направлено прежде всего на это», – заявил он.

При этом Путин считает, что в целом от импорта отказываться не надо, но базовые вещи, убеждён российский лидер, должны быть ориентированы на отечественного производителя.

