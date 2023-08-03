Рейтинг США обрушился на рынки

Первая реакция американских властей и финансового истеблишмента страны на решение Fitch о снижении рейтинга США AAA до AA+ была вполне естественной – отрицание. Пресс-секретарь Белого Дома, министр финансов и другие говорили о том оно необоснованно, основано на устаревших данных и вообще несвоевременно.

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Ранее работники агентства проводили обстоятельные беседы в министерствах и ведомствах страны, и его позиция была известна. Само Fitch еще 2 июня публично предупреждало, что повышение потолка госдолга США не поможет рейтингу. Но все сделали вид, что потрясены неожиданным коварством аналитиков.

Затем началась стадия торговли. Одно за другим выходили заявления чиновников, политиков, бизнесменов и разного рода аналитиков, большей частью сводившихся к тому, что это рейтинговое событие не имеет почти и вообще никакого значения. Рынки, по их первым прогнозам, должны были особо не реагировать на это.

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«На самом деле это не так уж важно, потому что это именно рынок, а не рейтинговые агентства, определяет стоимость заимствований, – говорил, например, CNBC в среду генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймона Лесли Пикеру. – Они указывают на некоторые проблемы, о которых мы все и так знали. Смехотворно, что другие страны имеют более высокий рейтинг, чем США».

Казалось бы, чего тогда и волноваться спикерам? Но причина была.

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Невнятно, на первый взгляд, поколебавшись с утра, большинство фондовых и товарных рынков мира быстро пошли вниз. Закрыли день в «красной зоне» все основные индексы Азии, Европы и США. Рухнули нефть, золото, серебро, никель, пшеница и даже криптовалюты. А некоторые аналитики постепенно стали переходить в стадию принятия.

«Когда S&P первым понизило рейтинг 12 лет назад, это было гораздо более важной новостью, — цитировало Reuters стратега Deutsche Bank Джима Рида. – Она позволила инвесторам приспособиться к тому, что рейтинг самого важного рынка облигаций в мире больше не является исключительно AAA. Но и это все еще важное решение».

На деле изменение рейтинга может оказаться даже более важным для рынков, чем в 2011 году. Долги США находятся в основании пирамиды мировых финансов. И одним из их важных качеств был именно рейтинг высшего уровня. Теперь же Moody’s, S&P и Fitch присваивают им AAA, AA+ и AA+ соответственно. Высших из них уже только один – и это может привести к цепной реакции.

В инвестиционных декларациях управляющих активами порой (и не так уж редко) требуется, чтобы у бумаг было не менее двух высших рейтингов от ведущих агентств. Бывает, используется некое среднее, но в любом случае изменения сейчас будут более резкими, чем 12 лет назад.

Еще в майском отчете Moody's Analytics отмечалось, что понижение рейтинга казначейских обязательств США приведет к каскаду кредитных последствий и понижению многих других рейтингов. Следствием может стать неконтролируемый сброс бумаг.

И все это – на фоне огромных заимствований Минфина США. Когда тот говорит о беспричинности действий Fitch, он явно кривит душой: буквально накануне объявлено о первом за 2,5 года увеличении размера квартальных продаж облигаций. Резкий рост бюджетного дефицита нуждается в финансировании – и только на следующей неделе будет размещено долгосрочных US Treasuries на $103 млрд. Всего же за квартал продажи составят около $1 трлн.

Оптимисты надеются на то, что вынужденный сброс бумаг из-за упавшего рейтинга будет не так уж велик. Подтвердить это объективными аргументами сложно. Но у быков есть такой аргумент – американские бумаги так хороши, что инвестиционные декларации пересмотрят.

«Немыслимо, чтобы крупные глобальные инвесторы решили полностью исключить казначейские облигации США из своих вложений, — цитировал вчера Bloomberg стратега RBC Capital Markets Элвина Тана. – Какие облигации, номинированные в долларах, они будут держать? Некоторым, возможно, придется сократить вложения, особенно фондам, не зарегистрированным в США. Но я не удивлюсь, если многие из них решат, что им нужно изменить свои мандаты, чтобы продолжать держать казначейские обязательства США».

И все же в 2011 году напуганные инвесторы активно скупали US Treasuries, а фондовые индексы падали на двузначные проценты. Сейчас же долгосрочные казначейские облигации США, напротив, падают, а краткосрочные либо стоят на месте, либо вяло подрастают. Инверсия кривой доходности быстро растет – ранее за подобными скачками следовало резкое падение акций.

Оптимисты говорят, что американская и мировая экономика в лучшем состоянии, чем 12 лет назад, а значит, обвал не повторится. Но, во-первых, это спорно само по себе (есть немало признаков приближения рецессии), а во-вторых, для рынков всегда важнее всего их собственное состояние.

После мощного ралли в этом году фондовые индексы уязвимы для коррекции даже безотносительно рейтингов. И это не говоря о сезонности. Факт есть факт: август – исторически один из худших месяцев года для акций в США.

«Я думаю, что рынок просто искал причину для коррекции, и нашелся очень хороший повод для этого», — говорил вчера Reuters гендиректор Investment Partners Asset Management Грегг Абелла.