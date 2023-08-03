Российских мониторов станет на два миллиона больше

Компания «Рикор Электроникс» из Арзамаса (Нижегородская область), разработчик и производитель компьютерного «железа»: серверов, систем хранения баз данных, ноутбуков и оборудования для инженерной инфраструктуры ЦОД, — построит крупный завод по выпуску мониторов и моноблоков. Инвестиции в проект составили 300 млн рублей.



Запустить производство планируется через два-три месяца, и к концу года — выпустить по 50 тысяч штук обоих наименований продукции. В ассортименте строящегося предприятия — мониторы диагональю 23,8 и 27 дюймов с IPS-матрицей, работающие на чипах Intel 12 поколения. Проектная мощность — 2 млн изделий в год.



В этом году в России были запущены и другие проекты по выпуску мониторов — это завод компании «Бештау электроникс» в Ессентуках, стартовавший в начале года, а также строящийся в Подмосковье завод F+tech, который планируется открыть в конце года. В частности, «Бештау электроникс» планирует в 2024 году выйти на объем выпуска 350 тыс. мониторов в год. Все они планируют внести новые устройства в реестр Минпромторга, на который ориентируются госзаказчики при закупках. Рынок госзакупок мониторов оценивается в 2 млн штук.