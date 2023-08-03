Российский военный эксперт обозначил главные препятствия для контрнаступления ВСУ

Российский военный эксперт, капитан I ранга запаса Василий Дандыкин назвал главные препятствия для контрнаступления ВСУ.

По его мнению, речь прежде всего идёт о преимуществе нашей техники перед западной. Как отметил отставной офицер, России производит больше снарядов, чем члены НАТО, передаёт Lenta.ru.

«Во многих аспектах российская техника превосходит западную, причём, это касается даже тех направлений, где раньше мы отставали: те же дроны-камикадзе, танки, – подчеркнул Дандыкин. – Важно и превосходство нашей авиации, штурмовой, дальней. Также мы производим больше снарядов, чем страны НАТО».

Но главным преимуществом России, убеждён капитан I ранга запаса, является качественное превосходство российских военных.

«И мобилизованных, и контрактников, и кадровых служащих. Именно это мешало и мешает контрнаступлению ВСУ достигнуть хоть каких-то положительных для себя результатов. По идее, они уже через месяц должны были идти на Крым, но добиться этого не смогли. Более того, на севере они уже теряют свои позиции», – заявил военный.

Он также обратил внимание на то, что Россия наносит точные удары по глубине коммуникаций противника, а если взлетает склад, значит, как минимум несколько недель не будет заправки для танков.

Как ранее писал «Эксперт», по The Atlantic, контрнаступление ВСУ является военным кошмаром, а у украинской армии нет преимуществ перед противником.