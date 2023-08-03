Российские военные сорвали переброску резервов ВСУ на Купянском направлении

Российские артиллеристы сорвали переброску резервов ВСУ на Купянском направлении.

Об этом расссказал начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский, передает «РИА Новости».

«В полосе обороны первой танковой армии противник дважды в течение дня пытался перебросить тактические резервы из состава 25-й отдельной воздушно-десантной бригады и 32-й отдельной механизированной бригады на передовые позиции в районе населённых пунктов Берестовое, Новоселовское. Противник своевременно был вскрыт, и артиллерией группировки было нанесено упреждающее огневое поражение», — сообщил офицер.

По его словам, в районе Берестового российский Су-34 нанес два удара по передовому пункту управления, скоплению военных и огневых средств подразделений 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ. За сутки на этом направлении российские военные сорвали две контратаки противника в районе леса Попов (ЛНР), в результате чего украинская сторона понесла потери в живой силе и технике, отметил Зыбинский.