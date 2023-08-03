«Ростех» представил разработку, способную ускорить передачу данных по КВ-радиосвязи в восемь раз

Омский НИИ приборостроения (ОМНИИП) холдинга «Росэлектроника» (входит в «Ростех») разработал на базе радиомодема и специального программного обеспечения собственного производства КВ-радиолинию передачи файлов «Сатурн».

Разработка позволит в восемь раз повысить скорость передачи данных в КВ-диапазоне без увеличения количества радиооборудования, за счет расширения полосы сигнала, сообщает пресс-служба «Ростеха».

«Решение может применяться для резервирования проводных и спутниковых каналов, а также в районах со слаборазвитой телекоммуникационной инфраструктурой. Полная автоматизация процессов установления и ведения радиосвязи позволяет минимизировать человеческий фактор», — говорится в сообщении.

Заложенные в ПО радиолинии и радиомодема алгоритмы позволяют в автоматическом режиме выполнять вхождение в связь, назначать рабочие частоты и скорость передачи данных, а также осуществлять адаптацию по частоте, полосе сигнала и скорости передачи данных, отмечается в пресс-релизе.

Как пояснил гендиректор ОНИИП Владимир Березовский, коротковолновая связь используется в том числе в районах со слаборазвитой телекоммуникационной инфраструктурой, однако для традиционных комплексов КВ-радиосвязи характерна низкая скорость передачи данных и высокие требования к квалификации персонала. «Наша разработка помогает увеличить скорость за счет специальных алгоритмических решений, а не за счет наращивания числа трактов передачи. А полная автоматизация процессов установления и ведения радиосвязи, а также частотного планирования позволяют минимизировать человеческий фактор», — подчеркнул глава предприятия.

Для организации радиолинии достаточно одного трансивера и одной приемопередающей антенны, отмечают в госкорпорации.

Сообщается, что в ходе испытаний технологии было организовано свыше 2500 сеансов передачи файлов объемом от 250 кбайт до 2,5 Мбайт. Оборудование тестировалось на радиотрассе протяженностью 200 км при работе в полосе 24 кГц и мощности передатчика 100 Вт.

«Увеличение мощности передатчика до 500 Вт позволило поднять предельную скорость до значений эквивалентных использованию восьми традиционных комплексов КВ-радиосвязи с полосой 3,1 кГц», — рассказали в «Ростехе».