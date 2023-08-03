Америка посыпалась, Европа не отстает

Распродажа американских гособлигаций подтолкнула ставки по 10-летним облигациям США до 9-месячного максимума. Акции же американских компаний 2 августа рухнули, потому что недавнее мощное ралли на рынке ценных бумаг заставило инвесторов пристально следить за динамикой процентных ставок по облигациям. Доллар укрепляется все четыре дня на текущей неделе.

Быстрый рост ставок по гособлигациям США в последние стало плохой новостью для рисковых активов. Внимание инвесторов, пишет Bloomberg, будет приковано к рынку облигаций до появления на следующей неделе квартальной отчетности по американской экономике. Данные по положению на рынке труда США и обстановке в секторе услуг уже опубликованы. У некоторых экономистов сейчас создается впечатление, что первая экономика планеты слегка перегрелась.

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Ставки по 10-летним облигациям США выросли на 5 базисных пунктов до 4,13%. На днях было сообщение о новом выпуске Министерством финансов США гособлигаций на 103 млрд долларов на следующей неделе.

Говоря о факторах, влиявших на текущей неделе на обстановку на финансовых рынках США и десятков других стран, нельзя, конечно, забывать о неожиданном решении рейтингового агентства Fitch Ratings понизить наивысший рейтинг США ААА до АА+.

«Снижение кредитного рейтинга США прямо на рынки не повлияло,- объясняет Джерри Фаулер из UBS Group AG,- но в сочетании с другими новостями это несомненно повлияло на обстановку. Из других факторов росту ставок по облигациям способствовало, конечно, и решение японского Центробанка об изменениях в монетарной политики в Стране восходящего солнца».

С точки зрения соотношения спроса и предложения долгосрочный долг выглядит перекупленным, поэтому не очень понятно, считает основатель и глава Pershing Square Capital Management Билл Акмэн, как рынок может справиться с ростом объема облигаций без повышения процентных ставок.

В Европе неприятно удивил главный индекс Stoxx 600 Index, показавший на этой неделе самый сильный трехдневный спад с марта. Акции немецкого производителя чипов Infineon Technologies AG рухнули на 12%. Существенно подешевели и акции Deutsche Lufthansa AG на беспокойстве инвесторов о долгах авиаперевозчика и росте расходов.

Bank of England (ВОЕ) поднял ставку на 0,25%, как прогнозировало большинство экономистов, а сразу на полпроцента и довел ее до 5.25%. Обращает на себя внимание, что британский Центробанк поднимает учетную ставку уже 13 месяцев подряд. Борьба с высокой инфляцией, которая в 4 (!) раза превышает целевой показатель в 2%, на туманном Альбионе продолжается.

По темпам снижения инфляции Великобритания существенно отстает от остальной Европы. Поэтому в главном банке королевства не исключают продолжения борьбы с ней при помощи подъема ставки до конца 2023 года.

На сырьевых рынках металлургов порадовала железная руда, цена на которую опустилась ниже 100 долларов за тонну. Сказались сильные сомнения в том, что Пекин всерьез собирается поддержать рост экономики за счет многомиллиардной программы правительственной помощи. Дело в том, что во всех таких программах довольно существенную часть ее обычно получает металлургия.

На Дальнем Востоке в центре внимания на этой неделе был Bank of Japan. Главный японский банк дважды за последние дни выходил на рынок, чтобы замедлить рост ставок по гособлигациям. Иена укрепилась на 0,3% по отношению ко всем главным валютам планеты.