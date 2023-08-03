ЦБ установил тарифы для операций с цифровыми рублями

Совет директоров Банка России установил тарифы для операций с цифровыми рублями. Платежи и переводы для граждан будут бесплатными, для бизнеса — 0,3% от суммы платежа, но не более 1,5 тыс. рублей. Тарифы начнут действовать с 2025 года, сообщили в пресс-службе ЦБ.

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«Платежи и переводы цифровых рублей для граждан будут бесплатными. Это позволит обеспечить для них максимальную доступность операций с национальной цифровой валютой. Тариф для бизнеса за прием оплаты товаров и услуг цифровыми рублями составит 0,3% от суммы платежа (но не более 1,5 тыс. рублей). При этом тариф для компаний, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, будет 0,2%, но не более 10 рублей. Комиссия за переводы между юридическими лицами составит 15 рублей за операцию», — уточнили в Центробанке.

Тарифы начнут действовать с 1 января 2025 года. До этого момента установлен льготный период, когда все операции с цифровыми рублями на платформе Банка России будут проводиться бесплатно.

Регулятор пояснил, что каждый гражданин или компания смогут бесплатно открыть один счет цифрового рубля (цифровой кошелек) на платформе ЦБ. Комиссий за пополнение таких кошельков со своих банковских счетов или за операции по переводу цифровых рублей обратно на счета не предусмотрено.

В августе ЦБ планирует начать пилотный операции с реальными цифровыми рублями с участием ограниченного числа клиентов 13 банков. В широкий оборот цифровой рубль будет входить постепенно с 2025 года.

