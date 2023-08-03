В Кремле заявили, что Россия была и остаётся надёжным поставщиком зерна

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков на ежедневном брифинге с журналистами заявил, что Россия всегда была и остаётся надёжным поставщиком зерновых, выполняя в этом вопросе все свои обязательства.

Отвечая на заявление главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля о том, что Москва якобы стремиться создать у развивающихся стран зависимость своими поставками дешевого зерна, представитель Кремля отметил, что это совершенно не так, передаёт ТАСС.

«Россия всегда была и остаётся – с известными проблемами – надёжным поставщиком. Все свои обязательства Россия выполняет», – подчеркнул он.

При этом пресс-секретарь главы государства отметил, что Россия могла бы полнее удовлетворять растущий спрос на зерно, «если бы не те незаконные с точки зрения международного права санкционные ограничения», с которыми ей приходится сталкиваться.

Как писал «Эксперт», ранее Песков заявил, что Россия по-прежнему готова бесплатно заместить поставку украинского зерна для нуждающихся стран после выхода из зерновой сделки.

«К нашему общему сожалению, речь идёт о достаточно небольших количествах, ибо от зерновой сделки беднейшие страны Африки получили меньше всего и меньше всех», – подчеркнул он.

