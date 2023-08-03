В Москве производство инновационной альтернативы гипсу выросло на треть

Московская компания «Айэмти» в январе-июне 2023 года увеличила производство ортезов из термопластика на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продукция является альтернативой классической гипсовой повязке. Об этом сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Роста показателей удалось добиться за счет расширения ассортимента и увеличения экспортных поставок. Так, в 2019 году компания производила шесть видов изделий, а к этому году их количество достигло семнадцати. Свою продукцию предприятие направляет в Турцию, Израиль, Казахстан, Беларусь, Армению и Францию. В планах выйти на рынки Иордании, ОАЭ, Катара, Египта, Эквадора.

Московский производитель изготавливает ортезы из низкотемпературного пластика с покрытием из вспененного полиуретана. Изделия предназначены для лечения сломанных, поврежденных и деформированных конечностей. Также в ассортименте компании есть продукция для корсетирования. Преимущество ортезов в том, что они мало весят, их легко накладывать и моделировать, пациент может без рисков принимать душ и посещать бассейн. Кроме того, изделия не мешают проведению рентгенологических исследований.

По словам координатора отдела продаж компании «Айэмти» Юлии Чайки, российские медучреждения все больше проявляют заинтересованность в ортезах столичного производства, а зарубежные партнеры высоко ценят ее качество. Кроме того, зачастую продукция предприятия не имеет аналогов в тех странах, с которыми работает компания.

Всего в столице производством лекарств, медицинского оборудования и изделий занимаются свыше 200 промышленных предприятий, рассказал Овчинский. Заводы занимаются выпуском противовирусных препаратов, медицинской мебели, телемедицинских комплексов, товаров для стомированных, маломобильных и тяжелобольных пациентов. Предприятия Москвы также разрабатывают решения для нормализации двигательной функции при травмах и заболеваниях опорно-двигательного аппарата, добавил руководитель департамента.