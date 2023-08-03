В Москве с 2020 года подписали 50 соглашений о создании мест приложения труда

Правительство Москвы с 2020 года подписало с девелоперами полсотни соглашений по программе создания мест приложения труда. Из них в январе-июне 2023 года было заключено 18 договоров, благодаря которым в городе появится более 25 тысяч рабочих мест. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Заключенные с начала года соглашения позволят построить 21 объект, среди которых промышленные и логистические комплексы, деловые и торговые центры, образовательные и спортивные объекты, а также два центра инноваций. Все они расположатся в различных районах столицы.

Как уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, в Новой Москве (ТиНАО) появятся два центра инноваций и импортозамещения, торговый и административно-деловой центры, образовательное учреждение, спортивный комплекс, а также логистический парк. Все они дадут больше 10 тысяч рабочих мест.

Одна из важнейших городских задач – создание комфортной для человека городской среды, удобной обстановки для жизни, учебы, работы и творчества. Поэтому более 90% городских инвестиций направляют на реализацию проектов за пределами исторического центра столицы. Программа создания мест приложения труда помогает обеспечить комплексную застройку районов. Девелоперам участие в ней выгодно. Поскольку инвесторы получают налоговые льготы, если помимо строительства жилья возводят дополнительную инфраструктуру, которая обеспечит рабочими местами жителей. В частности, застройщики частично или полностью освобождаются от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, где возводят дом.